NCAA Football

By The Associated Press

All Times EDT AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE East Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA UCF 3 0 135 67 6 0 274 117 Cincinnati 2 0 86 28 6 0 230 82 South Florida 2 0 45 37 6 0 211 150 Temple 2 0 73 23 3 3 189 137 East Carolina 0 3 39 111 2 4 140 193 UConn 0 3 38 160 1 5 122 322 West Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Houston 2 0 83 46 5 1 292 168 SMU 1 1 51 78 2 4 169 238 Tulane 1 1 61 61 2 4 150 181 Navy 1 2 69 76 2 4 168 191 Memphis 1 3 130 107 4 3 307 178 Tulsa 0 2 50 66 1 4 129 150

___

Friday’s Games

South Florida 25, Tulsa 24

Saturday’s Games

UCF 31, Memphis 30

Temple 24, Navy 17

Advertisement

Houston 42, East Carolina 20

Saturday, Oct. 20

Cincinnati at Temple, Noon

Tulsa at Arkansas, Noon

SMU at Tulane, 3:30 p.m.

Houston at Navy, 3:30 p.m.

Memphis at Missouri, 4 p.m.

UConn at South Florida, 7 p.m.

UCF at East Carolina, 7 p.m.

ATLANTIC COAST CONFERENCE Atlantic Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Clemson 3 0 139 47 6 0 253 87 NC State 2 0 63 44 5 0 165 84 Boston College 2 1 102 82 5 2 277 182 Syracuse 1 2 90 78 4 2 258 151 Florida St. 1 3 65 106 3 3 138 151 Wake Forest 0 2 37 104 3 3 194 221 Louisville 0 4 78 159 2 5 143 234 Coastal Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Virginia Tech 3 0 77 36 4 2 197 147 Miami 2 1 88 53 5 2 262 127 Virginia 2 1 64 51 4 2 167 115 Pittsburgh 2 1 103 94 3 4 170 216 Duke 1 1 42 45 5 1 192 106 North Carolina 1 2 67 104 1 4 103 169 Georgia Tech 1 3 120 132 3 4 262 198

___

Saturday’s Games

Duke 28, Georgia Tech 14

Boston College 38, Louisville 20

Notre Dame 19, Pittsburgh 14

Virginia 16, Miami 13

Virginia Tech 22, North Carolina 19

Saturday, Oct. 20

North Carolina at Syracuse, 12:20 p.m.

Virginia at Duke, 12:30 p.m.

NC State at Clemson, 3:30 p.m.

Wake Forest at Florida St., 3:30 p.m.

BIG 12 CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Texas 4 0 121 92 6 1 215 161 West Virginia 3 1 129 92 5 1 221 123 Oklahoma 2 1 148 108 5 1 288 164 Texas Tech 2 1 92 73 4 2 259 169 Baylor 2 2 113 130 4 3 232 217 Iowa St. 2 2 119 110 3 3 148 136 TCU 1 2 47 62 3 3 172 121 Oklahoma St. 1 3 119 148 4 3 276 199 Kansas St. 1 3 85 103 3 4 163 175 Kansas 0 3 57 112 2 4 166 159

___

Thursday’s Games

Texas Tech 17, TCU 14

Saturday’s Games

Kansas St. 31, Oklahoma St. 12

Texas 23, Baylor 17

Iowa St. 30, West Virginia 14

Saturday, Oct. 20

Oklahoma at TCU, Noon

Kansas at Texas Tech, 3:30 p.m.<

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.