NFL Injury Report

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: ; FULL: ):

Sunday

ARIZONA CARDINALS at SAN FRANCISCO 49ERS — CARDINALS: QUESTIONABLE: CB Bene’ Benwikere (neck), WR Larry Fitzgerald (hamstring, back), DE Markus Golden (knee), DT Robert Nkemdiche (foot), DT Corey Peters (elbow), CB Jamar Taylor (back, hamstring), T John Wetzel (shoulder). 49ERS: OUT: WR Dante Pettis (knee). QUESTIONABLE: RB Matt Breida (shoulder), WR Marquise Goodwin (hamstring, quadricep), T Mike McGlinchey (knee), C Weston Richburg (knee), CB Richard Sherman (calf), T Joe Staley (knee), CB Jimmie Ward (hamstring).

ATLANTA FALCONS at PITTSBURGH STEELERS — FALCONS: OUT: CB Justin Bethel (knee), DT Grady Jarrett (ankle, knee), DE Derrick Shelby (groin). STEELERS: DOUBTFUL: S Morgan Burnett (groin), WR Darrius Heyward-Bey (ankle), LB Vince Williams (hamstring).

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS — RAVENS: OUT: CB Anthony Averett (hamstring), LB Tim Williams (hamstring). QUESTIONABLE: CB Brandon Carr (knee), DT Willie Henry (abdomen), TE Hayden Hurst (foot), LB Anthony Levine (hamstring), G Alex Lewis (shoulder), DT Michael Pierce (foot), LB Za’Darius Smith (hamstring). BROWNS: OUT: LB James Burgess (knee). QUESTIONABLE: LB Christian Kirksey (illness), S Damarious Randall (heel).

DENVER BRONCOS at NEW YORK JETS — BRONCOS: OUT: T Jared Veldheer (knee). DOUBTFUL: P Marquette King (right thigh). QUESTIONABLE: LB Todd Davis (shoulder), DE Adam Gotsis (knee). JETS: OUT: CB Trumaine Johnson (quadricep), WR Charone Peake (hamstring), TE Neal Sterling (concussion). QUESTIONABLE: S Marcus Maye (ankle, foot).

GREEN BAY PACKERS at DETROIT LIONS — PACKERS: OUT: WR Randall Cobb (hamstring). QUESTIONABLE: WR Davante Adams (calf), CB Jaire Alexander (groin), WR Geronimo Allison (concussion, hamstring), CB Bashaud Breeland (hamstring), S Kentrell Brice (ankle), G Justin McCray (shoulder), G Lucas Patrick (back), S Jermaine Whitehead (back). LIONS: OUT: DE Ezekiel Ansah (shoulder), G T.J. Lang (concussion), TE Michael Roberts (knee). QUESTIONABLE: S Quandre Diggs (hand), DE Da’Shawn Hand (ankle), LB Eli Harold (not injury related), WR Marvin Jones (ankle), CB Nevin Lawson (illness), S Tracy Walker (ankle), S Tavon Wilson (back).

JACKSONVILLE JAGUARS at KANSAS CITY CHIEFS — JAGUARS: OUT: RB Leonard Fournette (hamstring), CB D.J. Hayden (toe). QUESTIONABLE: CB Tre Herndon (hamstring). CHIEFS: DOUBTFUL: S Eric Berry (heel). QUESTIONABLE: LB Dee Ford (groin), WR Sammy Watkins (hamstring), S Armani Watts (groin).

LOS ANGELES RAMS at SEATTLE SEAHAWKS — RAMS: OUT: K Greg Zuerlein (right groin). QUESTIONABLE: LB Mark Barron (ankle), TE Tyler Higbee (knee). SEAHAWKS: OUT: DE Rasheem Green (ankle), LB K.J. Wright (knee). QUESTIONABLE: DE Frank Clark (illness), C Ethan Pocic (ankle).

MIAMI DOLPHINS at CINCINNATI BENGALS — DOLPHINS: OUT: TE A.J. Derby (foot), QB Luke Falk (left wrist), CB Bobby McCain (knee). DOUBTFUL: DE Cameron Wake (knee). QUESTIONABLE: LB Chase Allen (foot), LB Stephone Anthony (hamstring), RB Brandon Bolden (hamstring), DE Andre Branch (knee), S Reshad Jones (shoulder), S T.J. McDonald (foot), WR DeVante Parker (quadricep). BENGALS: OUT: RB Giovani Bernard (knee), TE Tyler Eifert (ankle), C Billy Price (foot), WR John Ross (groin).

MINNESOTA VIKINGS at PHILADELPHIA EAGLES — VIKINGS: OUT: DE Tashawn Bower (ankle), DE Everson Griffen (knee, not injury related), CB Marcus Sherels (ribs), CB Trae Waynes (concussion). QUESTIONABLE: RB Dalvin Cook (hamstring). EAGLES: OUT: DE Derek Barnett (shoulder), RB Darren Sproles (hamstring). QUESTIONABLE: RB Corey Clement (quadricep), DT Haloti Ngata (calf).

NEW YORK GIANTS at CAROLINA PANTHERS — GIANTS: OUT: TE Evan Engram (knee), DE Olivier Vernon (ankle). PANTHERS: OUT: TE Greg Olsen (foot). QUESTIONABLE: LB Jared Norris (toe).

OAKLAND RAIDERS at LOS ANGELES CHARGERS — RAIDERS: OUT: S Karl Joseph (hamstring). QUESTIONABLE: G Kelechi Osemele (knee). CHARGERS: OUT: WR Travis Benjamin (foot), DE Joey Bosa (foot), LB Kyzir White (knee). DOUBTFUL: T Joe Barksdale (knee). QUESTIONABLE: T Russell Okung (groin).

TENNESSEE TITANS at BUFFALO BILLS — TITANS: OUT: S Kenny Vaccaro (elbow), LB Wesley Woodyard (shoulder). QUESTIONABLE: T Dennis Kelly (illness). BILLS: QUESTIONABLE: S Rafael Bush (shoulder), TE Charles Clay (ankle), S Micah Hyde (groin).

DALLAS COWBOYS at HOUSTON TEXANS — COWBOYS: OUT: C Travis Frederick (illness), LB Sean Lee (hamstring), WR Terrance Williams (not injury related, foot). QUESTIONABLE: CB Chidobe Awuzie (ankle), DT Maliek Collins (knee), DT Antwaun Woods (calf). TEXANS: OUT: CB Aaron Colvin (ankle), LB Brian Peters (ankle). QUESTIONABLE: WR Keke Coutee (hamstring), WR Will Fuller (hamstring), RB Lamar Miller (chest).

Monday

WASHINGTON REDSKINS at NEW ORLEANS SAINTS — REDSKINS: DNP: S Troy Apke (hamstring), WR Josh Doctson (heel), G Shawn Lauvao (calf). LIMITED: CB Josh Norman (hamstring), RB Adrian Peterson (ankle), WR Paul Richardson (shoulder), G Brandon Scherff (knee), T Trent Williams (knee). FULL: LB Ryan Anderson (hamstring), LB Zach Brown (oblique), QB Colt McCoy (right thumb), T Morgan Moses (concussion). SAINTS: DNP: WR Ted Ginn (knee). LIMITED: DE Trey Hendrickson (illness), RB Alvin Kamara (knee), WR Cameron Meredith (knee), LB Manti Te’o (knee), C Cameron Tom (knee). FULL: T Terron Armstead (knee), T Andrus Peat (ankle).

