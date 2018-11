NFL Injury Report

By The Associated Press

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league:

Thursday

MIAMI DOLPHINS at HOUSTON TEXANS — DOLPHINS: OUT: DE Charles Harris (calf), WR Kenny Stills (groin), QB Ryan Tannehill (right shoulder). QUESTIONABLE: TE A.J. Derby (foot), TE Mike Gesicki (shoulder). DNP: DE Charles Harris (calf), WR Kenny Stills (groin). LIMITED: TE A.J. Derby (foot), QB Ryan Tannehill (right shoulder). FULL: WR Danny Amendola (shoulder), LB Stephone Anthony (quadricep), LB Jerome Baker (knee), G Jesse Davis (elbow), RB Kenyan Drake (shoulder), TE Mike Gesicki (shoulder), WR Jakeem Grant (achilles), T Ja’Wuan James (calf), S Reshad Jones (shoulder), CB Bobby McCain (knee), S T.J. McDonald (ankle, knee), QB Brock Osweiler (back), DT Vincent Taylor (foot), DE Cameron Wake (knee). TEXANS: OUT: CB Aaron Colvin (ankle), WR Keke Coutee (hamstring), G Zach Fulton (ankle), TE Ryan Griffin (illness), S Andre Hal (shoulder), LB Brian Peters (ankle), CB Shareece Wright (shoulder, hand, groin). DNP: CB Aaron Colvin (ankle), WR Keke Coutee (hamstring), G Zach Fulton (ankle), TE Ryan Griffin (illness), S Andre Hal (shoulder), LB Brian Peters (ankle), CB Shareece Wright (shoulder, hand, groin). LIMITED: WR DeAndre Hopkins (foot). FULL: WR Will Fuller (hip), CB Johnathan Joseph (hip), RB Lamar Miller (chest), LB Brennan Scarlett (groin), TE Jordan Thomas (groin), QB Deshaun Watson (chest), DE J.J. Watt (knees).

Sunday

BALTIMORE RAVENS at CAROLINA PANTHERS — RAVENS: DNP: C Bradley Bozeman (calf), WR John Brown (not injury related), CB Brandon Carr (knee), WR Michael Crabtree (not injury related), CB Marlon Humphrey (thigh), G James Hurst (back), CB Jimmy Smith (groin), S Eric Weddle (not injury related). LIMITED: CB Anthony Averett (hamstring), LB Anthony Levine (hamstring), G Alex Lewis (neck). PANTHERS: DNP: S Mike Adams (not injury related), DE Mario Addison (back), DE Julius Peppers (not injury related), LB Andre Smith (hamstring), WR Torrey Smith (knee). LIMITED: QB Cam Newton (right shoulder), TE Greg Olsen (foot)

CLEVELAND BROWNS at PITTSBURGH STEELERS — BROWNS: DNP: CB E.J. Gaines (concussion), WR Rashard Higgins (knee), S Damarious Randall (groin, ankle), LB Joe Schobert (hamstring), DE Chris Smith (not injury related), C J.C. Tretter (ankle). FULL: LB Genard Avery (elbow), TE Darren Fells (knee), T Desmond Harrison (ankle), TE David Njoku (knee), DE Emmanuel Ogbah (elbow), S Jabrill Peppers (ankle). STEELERS: DNP: T Marcus Gilbert (knee), C Maurkice Pouncey (not injury related). LIMITED: TE Xavier Grimble (concussion), WR Darrius Heyward-Bey (ankle). FULL: S Morgan Burnett (groin), LB L.J. Fort (ankle).

DENVER BRONCOS at KANSAS CITY CHIEFS — BRONCOS: DNP: C Nico Falah (concussion), RB Royce Freeman (ankle), WR DaeSean Hamilton (knee), LB Shane Ray (ankle, wrist), S Darian Stewart (neck), T Jared Veldheer (knee). LIMITED: LB Brandon Marshall (knee). FULL: CB Adam Jones (thigh), TE Matt LaCosse (knee), WR Demaryius Thomas (wrist), S Dymonte Thomas (chest). CHIEFS: DNP: S Eric Berry (heel), LB Justin Houston (hamstring), C Mitch Morse (concussion). FULL: T Cameron Erving (quadricep), LB Tanoh Kpassagnon (ankle), S Eric Murray (ankle), RB Spencer Ware (ankle).

GREEN BAY PACKERS at LOS ANGELES RAMS — PACKERS: LIMITED: CB Jaire Alexander (groin), WR Geronimo Allison (hamstring), CB Bashaud Breeland (hamstring), T Bryan Bulaga (knee), WR Randall Cobb (hamstring), TE Jimmy Graham (knee), LB Nick Perry (ankle), T Jason Spriggs (ankle), WR Equanimeous St. Brown (knee). FULL: QB Aaron Rodgers (knee). RAMS: No Report.

INDIANAPOLIS COLTS at OAKLAND RAIDERS — COLTS: DNP: WR Ryan Grant (ankle), S Malik Hooker (hip), TE Erik Swoope (knee), RB Robert Turbin (shoulder), K Adam Vinatieri (right groin), DT Jihad Ward (ankle). LIMITED: DT Denico Autry (ankle), TE Jack Doyle (hip), WR Dontrelle Inman (neck), RB Marlon Mack (ankle). FULL: S Clayton Geathers (neck), CB Arthur Maulet (hip). RAIDERS: No Report. NEW YORK JETS at CHICAGO BEARS — JETS: DNP: WR Robby Anderson (ankle), T Kelvin Beachum (back), CB Morris Claiborne (shoulder, foot), WR Quincy Enunwa (ankle), CB Trumaine Johnson (quadricep), LB Darron Lee (illness), C Spencer Long (knee, finger). LIMITED: S Marcus Maye (thumb), LB Kevin Pierre-Louis (foot), CB Buster Skrine (concussion). FULL: G James Carpenter (shoulder, ankle), RB Isaiah Crowell (foot), WR Andre Roberts (foot, ankle), DE Leonard Williams (back). BEARS: DNP: G Eric Kush (neck), LB Khalil Mack (ankle), WR Allen Robinson (groin). LIMITED: CB Marcus Cooper (hamstring). FULL: CB Bryce Callahan (ankle), DT Akiem Hicks (rib), LB Roquan Smith (wrist), C Cody Whitehair (shoulder).

PHILADELPHIA EAGLES at JACKSONVILLE JAGUARS — EAGLES: DNP: DE Derek Barnett (shoulder), CB Rasul Douglas (not injury related), LB Nathan Gerry (ankle, knee), S Corey Graham (hamstring), CB Sidney Jones (hamstring), RB Wendell Smallwood (not injury related), RB Darren Sproles (hamstring). LIMITED: LB D.J. Alexander (quadricep), T Lane Johnson (ankle), DT Haloti Ngata (calf), T Jason Peters (biceps), QB Carson Wentz (back). JAGUARS: DNP: RB Leonard Fournette (hamstring), CB D.J. Hayden (toe), TE James O’Shaughnessy (hip), CB Tyler Patmon (neck), LB Donald Payne (knee). LIMITED: CB A.J. Bouye (calf), DE Calais Campbell (hip, ankle), C Brandon Linder (knee), G Andrew Norwell (foot), T Jermey Parnell (shoulder). FULL: CB Tre Herndon (hamstring).

SAN FRANCISCO 49ERS at ARIZONA CARDINALS — 49ERS: No Report. CARDINALS: No Report.

SEATTLE SEAHAWKS at DETROIT LIONS — SEAHAWKS: No Report. LIONS: DNP: LB Jarrad Davis (calf), RB Theo Riddick (knee). LIMITED: RB Ameer Abdullah (ankle), DE Ezekiel Ansah (shoulder), CB Darius Slay (toe), WR Golden Tate (ankle).

TAMPA BAY BUCCANEERS at CINCINNATI BENGALS — BUCCANEERS: DNP: RB Peyton Barber (ankle), DE Vinny Curry (ankle), T Demar Dotson (knee, shoulder), DT Gerald McCoy (calf). BENGALS: DNP: RB Giovani Bernard (knee), LB Vontaze Burfict (hip), CB Darqueze Dennard (sternoclavicular), T Jake Fisher (back), LS Clark Harris (concussion), T Bobby Hart (back), CB Dre Kirkpatrick (achilles), TE Tyler Kroft (foot), WR John Ross (groin), LB Nick Vigil (knee). LIMITED: C Billy Price (foot), DT Adolphus Washington (coccyx).

WASHINGTON REDSKINS at NEW YORK GIANTS — REDSKINS: DNP: LB Zach Brown (oblique, illness), WR Jamison Crowder (ankle), CB Quinton Dunbar (shin), G Shawn Lauvao (calf), RB Adrian Peterson (ankle, shoulder). LIMITED: LB Ryan Kerrigan (chest), CB Fabian Moreau (ankle), T Morgan Moses (elbow), WR Paul Richardson (shoulder, knee), G Brandon Scherff (knee), RB Chris Thompson (rib, knee). FULL: S Troy Apke (hamstring), LB Josh Harvey-Clemons (shoulder), CB Danny Johnson (forearm), QB Colt McCoy (right thumb), T Trent Williams (knee). GIANTS: DNP: WR Jawill Davis (concussion), LB Alec Ogletree (hamstring). LIMITED: G Patrick Omameh (knee), WR Russell Shepard (neck).

NEW ORLEANS SAINTS at MINNESOTA VIKINGS — SAINTS: DNP: G Jermon Bushrod (not injury related), G Josh LeRibeus (ankle), C Max Unger (hand). LIMITED: T Terron Armstead (knee), WR Cameron Meredith (knee), LB Craig Robertson (knee), DT Taylor Stallworth (ankle). FULL: T Andrus Peat (concussion), S Marcus Williams (groin). VIKINGS: DNP: LB Anthony Barr (hamstring), G Tom Compton (knee), RB Dalvin Cook (hamstring), CB Xavier Rhodes (foot), S Andrew Sendejo (groin). LIMITED: DT Linval Joseph (ankle, knee), T Riley Reiff (foot). FULL: LB Kentrell Brothers (groin), DE Everson Griffen (not injured related), S Anthony Harris (knee), WR Brandon Zylstra (neck).

Monday

NEW ENGLAND PATRIOTS at BUFFALO BILLS — PATRIOTS: No Report. BILLS: No Report.

