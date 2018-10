Orlando City-Revolution, Sums

By The Associated Press

Orlando 0 0—0 New England 0 2—2

First half_None.

Second half_1, New England, Penilla, 12, 51st minute; 2, New England, Fagundez, 8 (Penilla), 55th.

Goalies_Orlando, Adam Grinwis, Joe Bendik; New England, Brad Knighton, Matt Turner.

Referee_Dave Gantar. Assistant Referees_Joe Fletcher; Peter Balciunas; Mark Geiger. 4th Official_Robert Sibiga.

Advertisement

A_19,775.

___

Lineups

New England_Brad Knighton; Jalil Anibaba, Brandon Bye, Michael Mancienne; Teal Bunbury (Guillermo Hauche, 76th), Luis Alberto Caicedo (Isaac Angking, 81st), Scott Caldwell, Diego Fagundez, Kelyn Rowe, Zahibo; Cristian Penilla (Juan Agudelo, 85th).

Orlando_Adam Grinwis; RJ Allen, Carlos Ascues, Will Johnson, Lamine Sane, Scott Sutter; Josue Colman, Richie Laryea (Cristian Higuita, 69th), Shane O’Neill, Tony Rocha; Chris Mueller (Sacha Kljestan, 69th).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.