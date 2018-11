PGA Tour – Sanderson Farms Championship Par Scores

By The Associated Press

Friday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $4.4 million Yardage: 7,440; Par 72 Second Round Norman Xiong 68-67—135 -9 Cameron Champ 65-70—135 -9 Shawn Stefani 68-68—136 -8 Jonathan Byrd 68-68—136 -8 Hudson Swafford 69-68—137 -7 Seth Reeves 67-70—137 -7 Scott Stallings 70-67—137 -7 D.J. Trahan 67-70—137 -7 Chad Ramey 67-70—137 -7 Dylan Meyer 71-67—138 -6 Carlos Ortiz 69-69—138 -6 Sam Saunders 69-69—138 -6 Andres Romero 67-71—138 -6 Adam Schenk 70-68—138 -6 J.T. Poston 71-68—139 -5 Matt Every 68-71—139 -5 Robert Garrigus 68-71—139 -5 Robert Streb 67-72—139 -5 Martin Laird 72-67—139 -5 Nate Lashley 69-70—139 -5 Seamus Power 71-68—139 -5 Cameron Tringale 66-73—139 -5 Patrick Rodgers 70-69—139 -5 J.J. Henry 70-69—139 -5 Denny McCarthy 71-68—139 -5 Vaughn Taylor 69-70—139 -5 Sebastián Muñoz 72-67—139 -5 Corey Conners 71-68—139 -5 Talor Gooch 71-68—139 -5 Sam Burns 69-70—139 -5 Bill Haas 70-70—140 -4 Lucas Glover 68-72—140 -4 Kyoung-Hoon Lee 72-68—140 -4 Martin Piller 70-70—140 -4 Curtis Luck 69-71—140 -4 Ryan Blaum 73-67—140 -4 Nick Taylor 69-71—140 -4 Rory Sabbatini 67-73—140 -4 Ben Silverman 75-65—140 -4 John Chin 71-69—140 -4 Scottie Scheffler 68-72—140 -4 Nicholas Lindheim 70-71—141 -3 Wes Roach 71-70—141 -3 José de Jesús Rodríguez 72-69—141 -3 Brady Schnell 70-71—141 -3 Alex Cejka 70-71—141 -3 Scott Langley 68-73—141 -3 Jonas Blixt 73-68—141 -3 Anders Albertson 71-70—141 -3 Alex Prugh 70-72—142 -2 Fabian Gomez 69-73—142 -2 Roberto Castro 71-71—142 -2 Stephan Jaeger 72-70—142 -2 Dawson Armstrong 69-73—142 -2 Adam Svensson 71-71—142 -2 Richy Werenski 69-73—142 -2 Johnson Wagner 72-70—142 -2 Tom Lovelady 71-71—142 -2 Hayden Buckley 75-67—142 -2 Tim Wilkinson 72-71—143 -1 Stuart Appleby 73-70—143 -1 Hunter Mahan 72-71—143 -1 Ryan Armour 70-73—143 -1 Harris English 71-72—143 -1 Doug Ghim 70-73—143 -1 Chris Thompson 73-70—143 -1 Jonathan Randolph 74-69—143 -1 Billy Hurley III 70-73—143 -1 Parker McLachlin 72-71—143 -1 Derek Ernst 72-71—143 -1 Dylan Frittelli 72-71—143 -1 Wyndham Clark 74-69—143 -1

Failed to make the cut

Brian Stuard 72-72—144 E Josh Teater 71-73—144 E John Merrick 76-68—144 E Hank Lebioda 73-71—144 E Max Homa 73-71—144 E Kevin Dougherty 70-74—144 E Trey Mullinax 72-72—144 E Aaron Baddeley 74-70—144 E Jhonattan Vegas 68-76—144 E Sepp Straka 70-74—144 E Brandon Hagy 70-75—145 +1 Brendon de Jonge 73-72—145 +1 David Hearn 71-74—145 +1 Sungjae Im 72-73—145 +1 Cameron Davis 73-72—145 +1 Chad Collins 73-72—145 +1 Kevin Stadler 70-75—145 +1 Matt Jones 73-72—145 +1 Martin Trainer 74-71—145 +1 Maverick McNealy 75-70—145 +1 Tim Herron 73-73—146 +2 Brandon Harkins 74-72—146 +2 Kramer Hickok 78-68—146 +2 Wilson Furr 76-70—146 +2 Sean O’Hair 76-70—146 +2 Peter Malnati 75-71—146 +2 Retief Goosen 73-73—146 +2 Jim Herman 72-74—146 +2 George McNeill 71-75—146 +2 John Huh 71-75—146 +2 Tom Hoge 73-73—146 +2 Chris Kirk 74-73—147 +3 Cody Gribble 77-70—147 +3 Ricky Barnes 75-72—147 +3 Kevin Streelman 69-78—147 +3 Julián Etulain 71-76—147 +3 Kyle Jones 75-73—148 +4 Roberto Díaz 74-74—148 +4 Eric Axley 72-76—148 +4 Chad Campbell 73-75—148 +4 Tyler Duncan 75-73—148 +4 Chase Wright 73-75—148 +4 Jim Knous 76-72—148 +4 Harold Varner III 70-79—149 +5 Blayne Barber 76-73—149 +5 Joey Garber 73-76—149 +5 Chris Stroud 74-76—150 +6 Jason Bohn 74-76—150 +6 Derek Fathauer 72-78—150 +6 Garrett Osborn 79-71—150 +6 Adam Long 76-74—150 +6 Tyrone Van Aswegen 75-76—151 +7 David Lingmerth 74-77—151 +7 Ben Crane 76-75—151 +7 Roger Sloan 72-79—151 +7 Kyle Ramey 79-75—154 +10 Carl Pettersson 74-82—156 +12 Ryan Vermeer 85-73—158 +14 Wesley Bryan 78-82—160 +16

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.