PGA Tour – Sanderson Farms Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $4.4 million Yardage: 7,440; Par 72 Final Cameron Champ (300), $792,000 65-70-64-68—267 -21 Corey Conners (165), $475,200 71-68-64-68—271 -17 Sam Burns (93), $255,200 69-70-66-68—273 -15 Carlos Ortiz (93), $255,200 69-69-71-64—273 -15 Anders Albertson (63), $167,200 71-70-67-66—274 -14 Roberto Castro (63), $167,200 71-71-67-65—274 -14 Denny McCarthy (42), $119,114 71-68-69-67—275 -13 Dylan Meyer, $119,114 71-67-68-69—275 -13 Seth Reeves (42), $119,114 67-70-70-68—275 -13 Adam Schenk (42), $119,114 70-68-70-67—275 -13 Martin Laird (42), $119,114 72-67-66-70—275 -13 Shawn Stefani (42), $119,114 68-68-68-71—275 -13 D.J. Trahan (42), $119,114 67-70-67-71—275 -13 Lucas Glover (30), $74,800 68-72-67-69—276 -12 Talor Gooch (30), $74,800 71-68-68-69—276 -12 Bill Haas (30), $74,800 70-70-67-69—276 -12 Stephan Jaeger (30), $74,800 72-70-67-67—276 -12 Patrick Rodgers (30), $74,800 70-69-70-67—276 -12 Seamus Power (29), $61,600 71-68-70-68—277 -11 Ryan Blaum (26), $49,456 73-67-71-67—278 -10 Matt Every (26), $49,456 68-71-68-71—278 -10 Robert Garrigus (26), $49,456 68-71-71-68—278 -10 Nate Lashley (26), $49,456 69-70-70-69—278 -10 Rory Sabbatini (26), $49,456 67-73-69-69—278 -10 Tom Lovelady (22), $38,720 71-71-68-69—279 -9 Nicholas Lindheim (17), $29,944 70-71-70-69—280 -8 Robert Streb (17), $29,944 67-72-71-70—280 -8 Hudson Swafford (17), $29,944 69-68-72-71—280 -8 Nick Taylor (17), $29,944 69-71-71-69—280 -8 Chad Ramey, $29,944 67-70-70-73—280 -8 Andres Romero (17), $29,944 67-71-69-73—280 -8 Sam Saunders (17), $29,944 69-69-70-72—280 -8 Vaughn Taylor (17), $29,944 69-70-70-71—280 -8 Norman Xiong, $29,944 68-67-76-69—280 -8 Jonas Blixt (12), $22,165 73-68-69-71—281 -7 Kyoung-Hoon Lee (12), $22,165 72-68-71-70—281 -7 Jonathan Randolph (12), $22,165 74-69-71-67—281 -7 Johnson Wagner (12), $22,165 72-70-71-68—281 -7 Jonathan Byrd (9), $17,600 68-68-73-73—282 -6 Harris English (9), $17,600 71-72-68-71—282 -6 Alex Prugh (9), $17,600 70-72-71-69—282 -6 Ben Silverman (9), $17,600 75-65-71-71—282 -6 Scott Stallings (9), $17,600 70-67-72-73—282 -6 Adam Svensson (9), $17,600 71-71-72-68—282 -6 John Chin (6), $12,883 71-69-70-73—283 -5 Wes Roach (6), $12,883 71-70-72-70—283 -5 Scottie Scheffler, $12,883 68-72-73-70—283 -5 Brady Schnell (6), $12,883 70-71-73-69—283 -5 Chris Thompson (6), $12,883 73-70-70-70—283 -5 J.J. Henry (5), $10,714 70-69-74-71—284 -4 Curtis Luck (5), $10,714 69-71-73-71—284 -4 Sebastián Muñoz (5), $10,714 72-67-77-68—284 -4 Cameron Tringale (5), $10,714 66-73-74-71—284 -4 Ryan Armour (4), $9,944 70-73-71-71—285 -3 Alex Cejka (4), $9,944 70-71-69-75—285 -3 Wyndham Clark (4), $9,944 74-69-69-73—285 -3 Dylan Frittelli (4), $9,944 72-71-72-70—285 -3 Billy Hurley III (4), $9,944 70-73-74-68—285 -3 Martin Piller (4), $9,944 70-70-74-71—285 -3 J.T. Poston (4), $9,944 71-68-72-74—285 -3 Hunter Mahan (3), $9,548 72-71-69-74—286 -2 Richy Werenski (3), $9,548 69-73-71-73—286 -2 Dawson Armstrong, $9,240 69-73-71-74—287 -1 Hayden Buckley, $9,240 75-67-70-75—287 -1 Scott Langley (2), $9,240 68-73-71-75—287 -1 Parker McLachlin (2), $9,240 72-71-74-70—287 -1 José de Jesús Rodríguez (2), $9,240 72-69-75-71—287 -1 Stuart Appleby (2), $8,932 73-70-72-73—288 E Derek Ernst (2), $8,932 72-71-72-73—288 E Fabián Gómez (2), $8,800 69-73-74-73—289 +1 Doug Ghim, $8,712 70-73-74-74—291 +3 Tim Wilkinson, $8,624 72-71-78-76—297 +9

