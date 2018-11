Predators-Devils Sum

By The Associated Press

Nashville 1 1 1 1—4 New Jersey 2 1 0 0—3

First Period_1, New Jersey, Severson 2 (Hall, Palmieri), 2:58. 2, Nashville, Weber 1 (Fiala, Jarnkrok), 14:40. 3, New Jersey, Hischier 2 (Palmieri, Hall), 19:01 (pp).

Second Period_4, Nashville, Arvidsson 7 (Josi, Turris), 13:06. 5, New Jersey, Hischier 3 (Vatanen, Palmieri), 13:46.

Third Period_6, Nashville, Forsberg 7 (Subban, Johansen), 13:40 (pp).

Overtime_7, Nashville, Turris 2 (Ekholm), 3:35.

Shots on Goal_Nashville 17-7-8-4_36. New Jersey 18-6-11-1_36.

Power-play opportunities_Nashville 1 of 4; New Jersey 1 of 3.

Goalies_Nashville, Saros 5-1-0 (36 shots-33 saves). New Jersey, Kinkaid 4-2-1 (36-32).

A_15,164 (16,514). T_2:44.

Referees_Ghislain Hebert, Brian Pochmara. Linesmen_Steve Miller, Tim Nowak.

