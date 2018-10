Rapids-Minnesota United, Sums

By The Associated Press

Colorado 0 2—2 Minnesota 0 0—0

First half_None.

Second half_1, Colorado, Boli, 2 (Hairston), 61st minute; 2, Colorado, Jackson, 3, 90th.

Goalies_Colorado, Tim Howard, Zac MacMath; Minnesota, Matt Lampson, Alex Kapp.

Yellow Cards_Colorado, Hairston, 22nd. Minnesota, Miller, 28th; Maximiano, 73rd.

Red Cards_Colorado, Smith, 90th. Minnesota, Heath, 90th.

Referee_Guido Gonzales Jr. Assistant Referees_Corey Parker; Craig Lowry; Sorin Stoica. 4th Official_Chico Grajeda.

A_0.

___

Lineups

Colorado_Tim Howard; Nana Boateng, Edgar Castillo (Deklan Wynne, 46th), Axel Sjoberg, Tommy Smith; Cole Bassett, Shkelzen Gashi (Giles Barnes, 87th), Jack Price, Dillon Serna; Yannick Boli (Niki Jackson, 78th), Marlon Hairston.

Minnesota_Matt Lampson; Michael Boxall, Marc Burch, Brent Kallman, Eric Miller; Fernando Bob, Alexi Gomez (Ibson, 72nd), Miguel Ibarra (Frantz Pangop, 62nd), Maximiano (Mason Toye, 90th); Carlos Darwin Quintero, Angelo Rodriguez.

