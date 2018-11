Red Sox 4, Dodgers 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 2 0 0 0 1 0 .000 Bellinger cf 1 0 0 0 0 1 .000 Turner 3b 4 0 0 0 0 1 .333 Freese 1b 2 1 1 0 1 0 .600 d-Pederson ph-lf 1 0 0 0 0 0 .000 Machado ss 4 1 1 0 0 0 .286 Taylor lf-2b 3 0 0 0 1 1 .000 Kemp dh 3 0 0 1 0 1 .143 Hernandez cf-2b 2 0 0 0 0 1 .000 a-Muncy ph-2b-1b 1 0 0 0 0 1 .333 Puig rf 3 0 1 1 0 0 .167 Barnes c 2 0 0 0 0 1 .000 b-Grandal ph-c 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 29 2 3 2 3 8

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 3 0 0 0 .500 Benintendi lf 3 1 0 0 1 2 .500 Pearce 1b 2 0 0 1 1 0 .000 c-Moreland ph-1b 1 0 0 0 0 1 .000 Martinez dh 4 0 1 2 0 0 .429 Bogaerts ss 4 1 1 0 0 2 .143 Devers 3b 4 0 0 0 0 2 .167 Kinsler 2b 3 0 1 1 0 0 .143 Bradley Jr. cf 3 0 1 0 0 0 .143 Vazquez c 3 1 1 0 0 1 .333 Totals 31 4 8 4 2 8

Los Angeles 000 200 000—2 3 0 Boston 010 030 00x—4 8 0

a-struck out for Hernandez in the 7th. b-struck out for Barnes in the 7th. c-struck out for Pearce in the 7th. d-flied out for Freese in the 8th.

LOB_Los Angeles 4, Boston 5. 2B_Betts (1), Bogaerts (1). RBIs_Kemp (2), Puig (1), Pearce (1), Martinez 2 (4), Kinsler (1). SF_Kemp.

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Barnes); Boston 2 (Bogaerts, Moreland). RISP_Los Angeles 1 for 3; Boston 2 for 6.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, L, 0-1 4 2-3 6 4 4 1 5 69 7.71 Madson 1-3 1 0 0 1 1 12 0.00 Urias 1 0 0 0 0 0 9 4.50 Maeda 2-3 1 0 0 0 1 14 0.00 Alexander 1-3 0 0 0 0 1 5 0.00 Baez 1 0 0 0 0 0 5 5.40 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Price, W, 1-0 6 3 2 2 3 5 88 3.00 Kelly, H, 2 1 0 0 0 0 2 11 0.00 Eovaldi, H, 1 1 0 0 0 0 1 13 0.00 Kimbrel, S, 1-1 1 0 0 0 0 0 9 0.00

Inherited runners-scored_Madson 3-3, Alexander 1-0. WP_Alexander.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Ted Barrett; Second, Chad Fairchild; Third, Jeff Nelson; Right, Tim Timmons; Left, Jim Reynolds.

T_3:12. A_38,644 (37,731).

