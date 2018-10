Rockies 2, Cubs 1, 13 innings,

By The Associated Press

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 3 1 1 0 Zobrist rf-lf-2b 6 0 1 0 W.Davis p 0 0 0 0 Bryant lf-3b 6 0 1 0 Valaika ph 1 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Oh p 0 0 0 0 Gore pr-lf 2 1 0 0 McMahon 1b 1 0 0 0 J.Baez ss 5 0 1 1 LMahieu 2b 6 0 1 0 Almora cf 5 0 2 0 Arenado 3b 5 0 1 1 D.Mrphy 2b-1b 4 0 0 0 Story ss 6 1 3 0 Cntrras c 3 0 0 0 Hlliday lf 3 0 1 0 Bote 3b 2 0 0 0 Parra lf 2 0 1 0 L Stlla ph 0 0 0 0 Desmond 1b 5 0 1 0 R.Rsrio p 0 0 0 0 Rusin p 0 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Wolters c 1 0 1 1 Strop p 0 0 0 0 Dahl rf-cf 6 0 0 0 Schwrbr ph 1 0 0 0 Innetta c 3 0 0 0 Hamels p 0 0 0 0 Ottvino p 0 0 0 0 Cratini ph 1 0 0 0 C.Gnzal rf 2 0 1 0 J.Wlson p 0 0 0 0 Freland p 2 0 0 0 Hndrcks p 0 0 0 0 Butera c 2 0 0 0 D L Rsa p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Lester p 1 0 0 0 I.Happ ph 0 0 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Heyward ph-rf 3 0 0 0 Totals 48 2 11 2 Totals 43 1 6 1

Colorado 100 000 000 000 1—2 Chicago 000 000 010 000 0—1

E_Butera (). DP_Colorado 1, Chicago 2. LOB_Colorado 11, Chicago 10. 2B_LeMahieu, Story, Holliday, J.Baez. SB_Gore, J.Baez. SF_Arenado. S_Almora.

IP H R ER BB SO Colorado Freeland 6 2-3 4 0 0 1 6 Ottavino BS,0 1 2 1 1 1 2 Davis 1 1-3 0 0 0 1 3 Oh 1 2-3 0 0 0 2 1 Rusin 1 0 0 0 0 0 Oberg W,- 1 1-3 0 0 0 0 4 Chicago Lester 6 4 1 1 1 9 Chavez 1 1 0 0 0 0 Rosario 1-3 0 0 0 1 0 Cishek 2-3 0 0 0 0 0 Strop 1 1 0 0 0 2 Hamels 2 2 0 0 1 1 Wilson 1-3 0 0 0 0 0 Hendricks L,- 1 1-3 3 1 1 0 0 De La Rosa 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by Oberg (Gore). WP_Ottavino, De La Rosa.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Mark Wegner; Second, Bill Miller; Third, James Hoye.

T_4:55. A_40,151 (41,649).

