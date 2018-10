Safeway Open Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Silverado Resort & Spa (North) Napa, Calif. Purse: $6.4 million Yardage: 7,166; Par 72 Final

(x-won on third playoff hole)

x-Kevin Tway (500), $1,152,000 68-67-68-71—274 -14 Ryan Moore (245), $563,200 67-67-73-67—274 -14 Brandt Snedeker (245), $563,200 66-65-69-74—274 -14 Aaron Baddeley (104), $241,280 70-67-69-69—275 -13 Sungjae Im (104), $241,280 66-69-69-71—275 -13 Luke List (104), $241,280 70-69-69-67—275 -13 Troy Merritt (104), $241,280 67-70-70-68—275 -13 Sam Ryder (104), $241,280 69-70-67-69—275 -13 J.B. Holmes (80), $185,600 70-70-69-68—277 -11 Bill Haas (68), $153,600 70-68-67-73—278 -10 Jim Knous (68), $153,600 73-67-69-69—278 -10 Danny Lee (68), $153,600 69-68-72-69—278 -10 Chase Wright (68), $153,600 64-72-70-72—278 -10 Julián Etulain (55), $115,200 68-69-72-70—279 -9 Adam Schenk (55), $115,200 67-69-70-73—279 -9 Harold Varner III (55), $115,200 70-69-68-72—279 -9 Patrick Cantlay (44), $80,960 69-68-73-70—280 -8 Cameron Davis (44), $80,960 70-70-72-68—280 -8 Lucas Glover (44), $80,960 69-70-69-72—280 -8 Tom Hoge (44), $80,960 71-70-69-70—280 -8 Nate Lashley (44), $80,960 68-69-70-73—280 -8 Hunter Mahan (44), $80,960 70-68-70-72—280 -8 Phil Mickelson (44), $80,960 65-69-74-72—280 -8 Michael Thompson (44), $80,960 69-65-75-71—280 -8 Cameron Champ (30), $46,800 70-71-72-68—281 -7 Brett Drewitt, $46,800 70-71-69-71—281 -7 Dylan Frittelli (30), $46,800 67-71-71-72—281 -7 Peter Malnati (30), $46,800 68-68-71-74—281 -7 Tyler McCumber, $46,800 72-68-70-71—281 -7 Patrick Rodgers (30), $46,800 71-69-71-70—281 -7 Kevin Streelman (30), $46,800 68-68-72-73—281 -7 Johnson Wagner (30), $46,800 70-67-72-72—281 -7 Ryan Blaum (20), $32,400 71-70-70-71—282 -6 Jonas Blixt (20), $32,400 70-69-71-72—282 -6 Wyndham Clark (20), $32,400 66-72-72-72—282 -6 Mackenzie Hughes (20), $32,400 66-71-74-71—282 -6 Whee Kim (20), $32,400 72-68-69-73—282 -6 Alex Prugh (20), $32,400 66-70-71-75—282 -6 Chez Reavie (20), $32,400 69-69-71-73—282 -6 Richy Werenski (20), $32,400 67-73-71-71—282 -6 Fred Couples (13), $23,680 73-65-70-75—283 -5 Emiliano Grillo (13), $23,680 72-66-73-72—283 -5 Grayson Murray (13), $23,680 71-69-70-73—283 -5 J.J. Spaun (13), $23,680 72-66-70-75—283 -5 Adam Svensson (13), $23,680 69-69-75-70—283 -5 Bud Cauley (9), $17,115 70-69-69-76—284 -4 Ben Crane (9), $17,115 71-69-70-74—284 -4 Joel Dahmen (9), $17,115 71-69-70-74—284 -4 Martin Laird (9), $17,115 67-70-71-76—284 -4 J.T. Poston (9), $17,115 66-70-73-75—284 -4 Cameron Tringale (9), $17,115 71-70-71-72—284 -4 Sepp Straka (9), $17,115 63-72-78-71—284 -4 Bronson Burgoon (6), $14,610 69-72-69-75—285 -3 Carlos Ortiz (6), $14,610 71-68-70-76—285 -3 Brendan Steele (6), $14,610 67-71-72-75—285 -3 Jhonattan Vegas (6), $14,610 69-72-70-74—285 -3 Roberto Castro (6), $14,610 69-72-70-74—285 -3 Brian Stuard (6), $14,610 70-70-73-72—285 -3 Nick Taylor (6), $14,610 71-67-74-73—285 -3 Max Homa (5), $13,952 72-68-73-73—286 -2 Roger Sloan (5), $13,952 67-72-72-75—286 -2 Martin Trainer (5), $13,952 75-66-71-74—286 -2 Fabián Gómez (4), $13,568 70-69-73-75—287 -1 Adam Long (4), $13,568 66-72-74-75—287 -1 Maverick McNealy, $13,568 69-72-69-77—287 -1 Harris English (4), $13,184 75-65-73-75—288 E Andrew Landry (4), $13,184 69-71-72-76—288 E Tyrone Van Aswegen (4), $13,184 69-69-75-75—288 E Ricky Barnes (3), $12,736 75-61-76-77—289 +1 Tyler Duncan (3), $12,736 69-70-73-77—289 +1 Seth Reeves (3), $12,736 72-69-71-77—289 +1 Hudson Swafford (3), $12,736 68-71-74-76—289 +1 Michael Kim (3), $12,416 72-68-73-77—290 +2 Brandon Harkins (3), $12,288 68-71-71-83—293 +5 Made cut; did not finish Jonathan Byrd (2), $12,032 67-73-74—214 -2 Kyle Jones (2), $12,032 67-74-73—214 -2 Ben Silverman (2), $12,032 72-68-74—214 -2 James Hahn (2), $11,520 69-71-75—215 -1 Sam Saunders (2), $11,520 66-75-74—215 -1 John Senden (2), $11,520 69-72-74—215 -1 Vaughn Taylor (2), $11,520 69-72-74—215 -1 Josh Teater (2), $11,520 71-70-74—215 -1 Chad Collins (2), $11,008 76-65-75—216 E Sung Kang (2), $11,008 73-67-76—216 E Joaquin Niemann (2), $11,008 68-73-75—216 E David Hearn (1), $10,752 72-69-76—217 +1

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.