Sharks-Rockets, Box

By The Associated Press

SHANGHAI (86)

Liang 0-1 0-0 0, Scola 8-13 1-1 18, Zhaoxu 5-7 0-3 10, Xudong 0-1 0-0 0, Fredette 16-40 5-5 41, Hanchen 2-6 0-0 4, Zhi 0-1 0-0 0, Ying 0-0 0-2 0, Wei 2-5 0-0 4, Tong 2-4 1-2 5, S.Yuchen 0-1 0-0 0, Xu 2-2 0-0 4. Totals 37-81 7-13 86.

HOUSTON (128)

Ennis III 6-9 2-3 15, Green 5-13 2-2 15, Tucker 8-13 0-0 22, Paul 3-8 0-0 9, Harden 13-18 2-4 37, Edwards 2-7 0-0 6, Caboclo 2-8 0-2 4, Clark 5-7 2-2 16, Qi 0-0 0-0 0, Sampson 2-5 0-0 4. Totals 46-88 8-13 128.

Shanghai 20 22 21 23— 86 Houston 38 35 33 22—128

3-Point Goals_Shanghai 5-15 (Fredette 4-11, Scola 1-1, Zhi 0-1, Wei 0-2), Houston 28-66 (Harden 9-14, Tucker 6-11, Clark 4-6, Paul 3-8, Green 3-10, Edwards 2-6, Ennis III 1-4, Sampson 0-3, Caboclo 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Shanghai 36 (Scola 12), Houston 41 (Caboclo 7). Assists_Shanghai 15 (Liang 4), Houston 30 (Harden, Paul 9). Total Fouls_Shanghai 13, Houston 15. A_16,317 (18,500).

