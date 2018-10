Sky Sports British Masters Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Walton Heath (Old Course) Surrey, England Purse: $3.48 million Yardage: 7,394; Par: 72 Third Round Eddie Pepperell, England 67-69-71—207 Alexander Bjork, Sweden 69-73-68—210 Julian Suri, United States 70-71-69—210 Julien Guerrier, France 70-70-70—210 Jordan Smith, England 71-69-70—210 Andrea Pavan, Italy 73-72-67—212 Matt Wallace, England 67-72-73—212 Adrien Saddier, France 73-73-67—213 Trevor Immelman, South Africa 69-73-71—213 Matthew Fitzpatrick, England 69-73-71—213 Lucas Bjerregaard, Denmark 74-67-72—213 Jeunghun Wang, South Korea 69-75-70—214 Wade Ormsby, Australia 72-71-71—214 Tommy Fleetwood, England 67-77-70—214 Tom Lewis, England 70-73-71—214 Lucas Herbert, Australia 72-75-67—214 Steven Brown, England 69-73-72—214 Andy Sullivan, England 69-72-73—214 Richard Sterne, South Africa 71-74-70—215 Gregory Havret, France 75-70-70—215 Justin Rose, England 74-72-69—215 Austin Connelly, Canada 73-73-69—215 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 72-72-71—215 Gavin Green, Malaysia 69-78-68—215 Robert Karlsson, Sweden 69-73-73—215 Ross Fisher, England 69-72-74—215 Sam Horsfield, England 71-70-74—215 Also Padraig Harrington, Ireland 73-74-71—218 David Lipsky, United States 68-78-73—219 Francesco Molinari, Italy 73-73-75—221

