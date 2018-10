Sky Sports British Masters Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Walton Heath (Old Course) Surrey, England Purse: $3.48 million Yardage: 7,394; Par: 72 Final Eddie Pepperell, England 67-69-71-72—279 Alexander Bjork, Sweden 69-73-68-71—281 Lucas Herbert, Australia 72-75-67-69—283 Jordan Smith, England 71-69-70-73—283 Sam Horsfield, England 71-70-74-69—284 Tom Lewis, England 70-73-71-70—284 Julian Suri, United States 70-71-69-74—284 Justin Rose, England 74-72-69-70—285 Oliver Farr, Wales 73-73-71-69—286 Ricardo Gouveia, Portugal 76-70-72-68—286 Li Haotong, China 73-74-69-70—286 Gavin Green, Malaysia 69-78-68-71—286 Andy Sullivan, England 69-72-73-72—286 Tommy Fleetwood, England 67-77-70-72—286 Lucas Bjerregaard, Denmark 74-67-72-73—286 Also Padraig Harrington, Ireland 73-74-71-70—288 David Lipsky, United States 68-78-73-71—290 Francesco Molinari, Italy 73-73-75-72—293

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.