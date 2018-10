Sporting KC-Whitecaps, Sums

By The Associated Press

Kansas City 0 4—4 Vancouver 1 0—1

First half_1, Vancouver, Martins, 1 (Kamara), 42nd minute.

Second half_2, Kansas City, Croizet, 3 (Besler), 62nd; 3, Kansas City, Salloi, 8 (Shelton), 82nd; 4, Kansas City, Busio, 1 (Russell), 90th; 5, Kansas City, Salloi, 9 (Shelton), 90th.

Goalies_Kansas City, Tim Melia, Adrian Zendejas; Vancouver, Stefan Marinovic, Brian Rowe.

Yellow Cards_Kansas City, Sinovic, 53rd.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Ian Anderson; Chris Wattam; Tim Ford. 4th Official_Joseph Dickerson.

A_18,689.

___

Lineups

Kansas City_Tim Melia; Matt Besler, Ike Opara, Seth Sinovic, Graham Zusi; Yohan Croizet (Gianluca Busio, 63rd), Roger Espinoza, Ilie Sanchez; Gerso Fernandes (Johnny Russell, 63rd), Diego Rubio (Khiry Shelton, 57th), Daniel Salloi.

Vancouver_Stefan Marinovic; Jose Aja, Aaron Maund, Jake Nerwinski; Brett Levis (Marcel De Jong, 77th), Felipe Martins (Russell Teibert, 68th), Jordon Mutch, Brek Shea (Cristian Techera, 68th); Erik Hurtado, Kei Kamara, Nicolas Mezquida.

