Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Scores

Friday At Ta Shee Golf & Country Club Taoyuan, Taiwan Purse: $2.2 million Yardage: 6,582; Par: 72 Second Round a-amateur Wei-Ling Hsu 68-67—135 Jodi Ewart Shadoff 65-71—136 Lydia Ko 71-66—137 Mirim Lee 71-67—138 Nelly Korda 67-71—138 Megan Khang 69-70—139 Haeji Kang 67-72—139 Ryann O’Toole 71-69—140 Jin Young Ko 71-69—140 Bronte Law 70-70—140 Jacqui Concolino 70-70—140 Annie Park 70-70—140 So Yeon Ryu 68-72—140 Brittany Altomare 73-68—141 Jenny Shin 72-69—141 Carlota Ciganda 69-72—141 Ally McDonald 68-73—141 Moriya Jutanugarn 68-73—141 Minjee Lee 73-69—142 Amy Yang 71-71—142 Eun-Hee Ji 70-72—142 Ayako Uehara 69-73—142 Jeong Eun Lee 68-74—142 Azahara Munoz 74-69—143 Thidapa Suwannapura 73-70—143 Lindy Duncan 71-72—143 Angel Yin 71-72—143 Chella Choi 70-73—143 Aditi Ashok 75-69—144 Teresa Lu 74-70—144 Maria Torres 74-70—144 Pernilla Lindberg 71-73—144 Caroline Masson 71-73—144 Madelene Sagstrom 70-74—144 Jennifer Song 70-74—144 Brooke M. Henderson 70-74—144 a-Yu-Chiang Hou 70-74—144 Sei Young Kim 70-74—144 Babe Liu 69-75—144 Candie Kung 75-70—145 Ashleigh Buhai 73-72—145 Mo Martin 72-73—145 a-Atthaya Thitikul 72-73—145 Wichanee Meechai 71-74—145 Lizette Salas 76-70—146 Nasa Hataoka 75-71—146 Pannarat Thanapolboonyaras 75-71—146 Sarah Jane Smith 74-72—146 Anna Nordqvist 73-73—146 Hannah Green 72-74—146 a-Chia Yen Wu 72-74—146 Mariah Stackhouse 75-72—147 Yani Tseng 75-72—147 Mi Hyang Lee 75-72—147 Gaby Lopez 75-72—147 Yu-Ju Chen 74-73—147 Jaye Marie Green 74-73—147 Sakura Yokomine 74-73—147 Peiyun Chien 73-74—147 Hyo Joo Kim 71-76—147 Sung Hyun Park 71-76—147 a-Yu-Sang Hou 78-70—148 Katherine Kirk 76-72—148 Ching Huang 76-72—148 Lee-Anne Pace 72-76—148 Jane Park 72-76—148 Emma Talley 75-74—149 Mina Harigae 79-71—150 Hsin Lee 78-73—151 Su Oh 77-74—151 Mariajo Uribe 73-78—151 Pei-Ying Tsai 76-76—152 Szu-Han Chen 74-78—152 a-Hsin-Yu Lu 75-78—153 Min-Jou Chen 75-79—154 Celine Boutier 75-79—154 a-Ting-Hsuan Huang 73-82—155 a-Rose Zhang 78-78—156 a-Ho-Yu An 80-77—157 Hsin-Ning Yeh 79-79—158 Danielle Kang 74-WD

