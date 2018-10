Toronto FC-Impact, Sums

By The Associated Press

Toronto 0 0—0 Montreal 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Montreal, Piatti, 15 (penalty kick), 74th minute; 2, Montreal, Piatti, 16 (Silva), 89th.

Goalies_Toronto, Alex Bono, Clint Irwin; Montreal, Evan Bush, Clement Diop.

Yellow Cards_Montreal, Sagna, 38th. Toronto, Osorio, 45th.

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Corey Parker; Andrew Bigelow; Jorge Gonzalez. 4th Official_Rubiel Vazquez.

A_19,684.

___

Lineups

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Rod Fanni, Jukka Raitala, Bacary Sagna, Alejandro Silva; Mike Azira, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taider; Quincy Amarikwa (Victor Cabrera, 78th).

Toronto_Alex Bono; Auro, Chris Mavinga, Ashtone Morgan (Ryan Telfer, 77th), Gregory van der Wiel; Michael Bradley, Jay Chapman (Eriq Zavaleta, 69th), Marky Delgado (Tosaint Ricketts, 85th), Jonathan Osorio; Sebastian Giovinco, Lucas Janson.

