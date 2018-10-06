U.S. Senior Women’s Amateur Scores

|Saturday
|At Orchid Island Golf & Beach Club
|Vero Beach, Fla.
|Yardage: 5,817; Par 72
|First Round
Martha Leach, Hebron, Ky., 34-35_69
Judith Kyrinis, Canada, 35-35_70
Lisa McGill, Philadelphia, Pa., 35-37_72
Leigh Klasse, Cumberland, Wis., 38-34_72
Patricia Ehrhart, Honolulu, Hawaii, 37-35_72
Corey Weworski, Carlsbad, Calif., 35-37_72
Sue Wooster, Australia, 36-37_73
Jen Holland, Guilford, Conn., 38-35_73
Jackie Little, Canada, 39-34_73
Pamela Kuong, Wellesley Hills, Mass., 34-40_74
Lynne Cowan, Rocklin, Calif., 37-37_74
Akemi Nakata Khaiat, Japan, 37-38_75
Ellen Port, St. Louis, Mo., 35-40_75
Lara Tennant, Portland, Ore., 37-38_75
Marilyn Hardy, Magnolia, Texas, 40-35_75
Marie-Therese Torti, Canada, 36-39_75
Kelley Nittoli, San Antonio, Texas, 37-38_75
Nancy Beck, Dallas, Texas, 36-39_75
Laura Carson, Vero Beach, Fla., 38-38_76
Amy Ellertson, Free Union, Va., 36-40_76
Jessica Lederhausen, Chicago, Ill., 39-37_76
Mary Jane Hiestand, Naples, Fla., 39-37_76
Terrill Samuel, Canada, 36-41_77
Susan West, Tuscaloosa, Ala., 42-35_77
Janet Moore, Centennial, Colo., 39-38_77
Mary Cabriele, Vienna, Va., 39-38_77
Lisa Schlesinger, Fort Myers, Fla., 38-39_77
Caryn Wilson, Rancho Mirage, Calif., 37-40_77
Kathy Kurata, Pasadena, Calif., 39-38_77
Gigi Higgins, Cape Coral, Fla., 39-38_77
Rhonda Orr, Canada, 38-39_77
Suzi Spotleson, Canton, Ohio, 38-40_78
Brenda Pictor, Marietta, Ga., 38-40_78
Karen Garcia, Cool, Calif., 36-42_78
Mina Hardin, Mexico, 35-43_78
Kim Keyer-Scott, Bonita Springs, Fla., 39-39_78
Cindy McConnell, Malibu, Calif., 42-37_79
Annette Gaiotti, Park City, Utah, 40-39_79
Mary Ann Hayward, Canada, 39-40_79
Terri Frohnmayer, Salem, Ore., 37-42_79
Liz Waynick, Scottsdale, Ariz., 39-40_79
Laura Coble, Augusta, Ga., 40-39_79
Kim Eaton, Mesa, Ariz., 39-40_79
Julie Harrison, Baton Rouge, La., 39-40_79
Lynda Wimberly, Brentwood, Tenn., 40-39_79
Susan Cohn, Palm Beach Gardens, Fla., 37-42_79
Marianne Towersey, Pebble Beach, Calif., 40-39_79
Diane Lang, Jamaica, 38-42_80
Meg Cavanaugh, Northbrook, Ill., 39-41_80
Susan Keane, Orlando, Fla., 40-40_80
Tama Caldabaugh, Ponte Vedra Beach, Fla., 40-40_80
Linda Segre, San Francisco, Calif., 39-41_80
Helene Chartrand, Canada, 40-40_80
Patricia Cornett, Mill Valley, Calif., 37-43_80
Cheryl Newman, Canada, 40-40_80
Cheryl Grigg, Sea Island, Ga., 41-39_80
Jane Fitzgerald, Kensington, Md., 41-39_80
Meghan Christensen, Houston, Texas, 42-39_81
Joanne Catlin, Ashburnham, Mass., 38-43_81
Maria Larrazabal, Parkland, Fla., 43-38_81
Shelly White, Atlanta, Ga., 41-40_81
Natalie McNicholas, Naples, Fla., 42-39_81
Karen Northcutt, The Woodlands, Texas, 40-41_81
Judy Penman, Oro Valley, Ariz., 40-41_81
Kathleen Westlund, Fort Myers, Fla., 43-38_81
Carol Sarkissian, Chino Hills, Calif., 40-41_81
Alison Murdoch, Canada, 39-42_81
Andrea Kraus, Baltimore, Md., 40-41_81
Pam Simpson, Kansas City, Mo., 41-40_81
Patsy Ehret, Stuart, Fla., 41-40_81
Adrienne MacLean, Tequesta, Fla., 41-40_81
Tiffany Maurycy, Denver, Colo., 38-43_81
Lisa Stanley, Encinitas, Calif., 39-42_81
Jamie Hoffmann, Escondido, Calif., 41-40_81
Monica Townsend, El Paso, Texas, 35-46_81
Lea Anne Brown, Mount Pleasant, S.C., 40-42_82
Suzie Young, Oceanside, Calif., 42-40_82
Gail Pimm, Canada, 39-43_82
Linda Weinstein, Northbrook, Ill., 40-42_82
Chris Spivey, Pell City, Ala., 39-43_82
Suzanne Ledet, El Dorado Hills, Calif., 39-43_82
Mary Ellen Martin, Winfield, Ill., 41-41_82
Angelia Whitley Coleman, New Castle, Del., 41-41_82
Kristen Henderson, Auburn, Mass., 43-39_82
Susan Marchese, Omaha, Neb., 40-43_83
Karen Madison, East Wenatchee, Wash., 39-44_83
Kathy West, Tulsa, Okla., 42-41_83
Cissye Gallagher, Greenwood, Miss., 40-43_83
Fay Chen, Huntington Beach, Calif., 41-42_83
Kathy Glennon, Wildwood, Mo., 40-43_83
Courtney Myhrum, Pittsburgh, Pa., 37-46_83
Lynn Thompson, Cincinnati, Ohio, 40-43_83
Susan Beaupied, Pittsboro, N.C., 40-43_83
Mimi Hoffman, Alexandria, Va., 41-42_83
Rachel Moreaux, Petaluma, Calif., 38-45_83
Tara Fleming, Jersey City, N.J., 40-43_83
Claudia Pilot, Lake Shore, Minn., 44-39_83
Susan Rheney, Greensboro, Ga., 38-46_84
Audrey Akins, Canada, 40-44_84
Sherry Herman, Palm Beach Gardens, Fla., 44-40_84
Susan Craven, Snohomish, Wash., 43-41_84
Michelle Elgin, Middleburg, Va., 43-41_84
Mira Jang, Aiea, Hawaii, 42-43_85
Carrie Jacobson, Bellevue, Wash., 47-38_85
Marianne Springer, Wellington, Fla., 39-46_85
Ginny Burkey, Eugene, Ore., 44-41_85
Mercedese Large, Bloomfield, Conn., 47-39_86
Kristine Franklin, Broomfield, Colo., 41-45_86
Edwina McKay, Scottsdale, Ariz., 46-40_86
Eileen Moriarty, Lloyd Harbor, N.Y., 41-46_87
Ann Lanier, Fairhope, Ala., 44-43_87
Pennie Carlo, Rome, N.Y., 42-45_87
Carol Davies, Garrett Park, Md., 42-46_88
Denise Kieffer, University Place, Wash., 40-48_88
Becky Neal, Mansfield, Texas, 42-46_88
Lisa Judge, Kula, Hawaii, 43-45_88
Helene Afeman, Colorado Springs, Colo., 44-44_88
Jennifer Hocking, Colorado Springs, Colo., 44-44_88
Mary Gale, Worcester, Mass., 44-44_88
Erica Chappell, Nashville, Tenn., 46-42_88
Barbara Flaman, Canada, 42-46_88
Sharon Hayes, Lexington, Mass., 43-45_88
Agnes Yamauchi, Hilo, Hawaii, 46-43_89
Debbie Johnson, Stamford, Conn., 44-46_90
Elizabeth Haines, Gladwyne, Pa., 44-46_90
Marna Raburn, Bixby, Okla., 45-45_90
Allison Long, Coatesville, Pa., 51-43_94
Ann Haddad, San Diego, Calif., 49-45_94
Darci Trimmer, Willow, Alaska, 48-47_95
Carrie Langevin, Henderson, Nev., 48-48_96
Deb Pearson, Colorado Springs, Colo., 50-48_98
Penny M. Rady, Scottsdale, Ariz., 47-54_101
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