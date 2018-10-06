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The Associated Press
 
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U.S. Senior Women’s Amateur Scores

October 6, 2018 8:02 pm
 
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Saturday
At Orchid Island Golf & Beach Club
Vero Beach, Fla.
Yardage: 5,817; Par 72
First Round

Martha Leach, Hebron, Ky., 34-35_69

Judith Kyrinis, Canada, 35-35_70

Lisa McGill, Philadelphia, Pa., 35-37_72

Leigh Klasse, Cumberland, Wis., 38-34_72

        Insight by the Anomali: Justice Department, DODIN, DHS and IT-ISAC explore cyber threat intelligence in this free webinar.

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Patricia Ehrhart, Honolulu, Hawaii, 37-35_72

Corey Weworski, Carlsbad, Calif., 35-37_72

Sue Wooster, Australia, 36-37_73

Jen Holland, Guilford, Conn., 38-35_73

Jackie Little, Canada, 39-34_73

Pamela Kuong, Wellesley Hills, Mass., 34-40_74

        Is the Office of Personnel Management having a midlife crisis?

Lynne Cowan, Rocklin, Calif., 37-37_74

Akemi Nakata Khaiat, Japan, 37-38_75

Ellen Port, St. Louis, Mo., 35-40_75

Lara Tennant, Portland, Ore., 37-38_75

Marilyn Hardy, Magnolia, Texas, 40-35_75

Marie-Therese Torti, Canada, 36-39_75

Kelley Nittoli, San Antonio, Texas, 37-38_75

Nancy Beck, Dallas, Texas, 36-39_75

Laura Carson, Vero Beach, Fla., 38-38_76

Amy Ellertson, Free Union, Va., 36-40_76

Jessica Lederhausen, Chicago, Ill., 39-37_76

Mary Jane Hiestand, Naples, Fla., 39-37_76

Terrill Samuel, Canada, 36-41_77

Susan West, Tuscaloosa, Ala., 42-35_77

Janet Moore, Centennial, Colo., 39-38_77

Mary Cabriele, Vienna, Va., 39-38_77

Lisa Schlesinger, Fort Myers, Fla., 38-39_77

Caryn Wilson, Rancho Mirage, Calif., 37-40_77

Kathy Kurata, Pasadena, Calif., 39-38_77

Gigi Higgins, Cape Coral, Fla., 39-38_77

Rhonda Orr, Canada, 38-39_77

Suzi Spotleson, Canton, Ohio, 38-40_78

Brenda Pictor, Marietta, Ga., 38-40_78

Karen Garcia, Cool, Calif., 36-42_78

Mina Hardin, Mexico, 35-43_78

Kim Keyer-Scott, Bonita Springs, Fla., 39-39_78

Cindy McConnell, Malibu, Calif., 42-37_79

Annette Gaiotti, Park City, Utah, 40-39_79

Mary Ann Hayward, Canada, 39-40_79

Terri Frohnmayer, Salem, Ore., 37-42_79

Liz Waynick, Scottsdale, Ariz., 39-40_79

Laura Coble, Augusta, Ga., 40-39_79

Kim Eaton, Mesa, Ariz., 39-40_79

Julie Harrison, Baton Rouge, La., 39-40_79

Lynda Wimberly, Brentwood, Tenn., 40-39_79

Susan Cohn, Palm Beach Gardens, Fla., 37-42_79

Marianne Towersey, Pebble Beach, Calif., 40-39_79

Diane Lang, Jamaica, 38-42_80

Meg Cavanaugh, Northbrook, Ill., 39-41_80

Susan Keane, Orlando, Fla., 40-40_80

Tama Caldabaugh, Ponte Vedra Beach, Fla., 40-40_80

Linda Segre, San Francisco, Calif., 39-41_80

Helene Chartrand, Canada, 40-40_80

Patricia Cornett, Mill Valley, Calif., 37-43_80

Cheryl Newman, Canada, 40-40_80

Cheryl Grigg, Sea Island, Ga., 41-39_80

Jane Fitzgerald, Kensington, Md., 41-39_80

Meghan Christensen, Houston, Texas, 42-39_81

Joanne Catlin, Ashburnham, Mass., 38-43_81

Maria Larrazabal, Parkland, Fla., 43-38_81

Shelly White, Atlanta, Ga., 41-40_81

Natalie McNicholas, Naples, Fla., 42-39_81

Karen Northcutt, The Woodlands, Texas, 40-41_81

Judy Penman, Oro Valley, Ariz., 40-41_81

Kathleen Westlund, Fort Myers, Fla., 43-38_81

Carol Sarkissian, Chino Hills, Calif., 40-41_81

Alison Murdoch, Canada, 39-42_81

Andrea Kraus, Baltimore, Md., 40-41_81

Pam Simpson, Kansas City, Mo., 41-40_81

Patsy Ehret, Stuart, Fla., 41-40_81

Adrienne MacLean, Tequesta, Fla., 41-40_81

Tiffany Maurycy, Denver, Colo., 38-43_81

Lisa Stanley, Encinitas, Calif., 39-42_81

Jamie Hoffmann, Escondido, Calif., 41-40_81

Monica Townsend, El Paso, Texas, 35-46_81

Lea Anne Brown, Mount Pleasant, S.C., 40-42_82

Suzie Young, Oceanside, Calif., 42-40_82

Gail Pimm, Canada, 39-43_82

Linda Weinstein, Northbrook, Ill., 40-42_82

Chris Spivey, Pell City, Ala., 39-43_82

Suzanne Ledet, El Dorado Hills, Calif., 39-43_82

Mary Ellen Martin, Winfield, Ill., 41-41_82

Angelia Whitley Coleman, New Castle, Del., 41-41_82

Kristen Henderson, Auburn, Mass., 43-39_82

Susan Marchese, Omaha, Neb., 40-43_83

Karen Madison, East Wenatchee, Wash., 39-44_83

Kathy West, Tulsa, Okla., 42-41_83

Cissye Gallagher, Greenwood, Miss., 40-43_83

Fay Chen, Huntington Beach, Calif., 41-42_83

Kathy Glennon, Wildwood, Mo., 40-43_83

Courtney Myhrum, Pittsburgh, Pa., 37-46_83

Lynn Thompson, Cincinnati, Ohio, 40-43_83

Susan Beaupied, Pittsboro, N.C., 40-43_83

Mimi Hoffman, Alexandria, Va., 41-42_83

Rachel Moreaux, Petaluma, Calif., 38-45_83

Tara Fleming, Jersey City, N.J., 40-43_83

Claudia Pilot, Lake Shore, Minn., 44-39_83

Susan Rheney, Greensboro, Ga., 38-46_84

Audrey Akins, Canada, 40-44_84

Sherry Herman, Palm Beach Gardens, Fla., 44-40_84

Susan Craven, Snohomish, Wash., 43-41_84

Michelle Elgin, Middleburg, Va., 43-41_84

Mira Jang, Aiea, Hawaii, 42-43_85

Carrie Jacobson, Bellevue, Wash., 47-38_85

Marianne Springer, Wellington, Fla., 39-46_85

Ginny Burkey, Eugene, Ore., 44-41_85

Mercedese Large, Bloomfield, Conn., 47-39_86

Kristine Franklin, Broomfield, Colo., 41-45_86

Edwina McKay, Scottsdale, Ariz., 46-40_86

Eileen Moriarty, Lloyd Harbor, N.Y., 41-46_87

Ann Lanier, Fairhope, Ala., 44-43_87

Pennie Carlo, Rome, N.Y., 42-45_87

Carol Davies, Garrett Park, Md., 42-46_88

Denise Kieffer, University Place, Wash., 40-48_88

Becky Neal, Mansfield, Texas, 42-46_88

Lisa Judge, Kula, Hawaii, 43-45_88

Helene Afeman, Colorado Springs, Colo., 44-44_88

Jennifer Hocking, Colorado Springs, Colo., 44-44_88

Mary Gale, Worcester, Mass., 44-44_88

Erica Chappell, Nashville, Tenn., 46-42_88

Barbara Flaman, Canada, 42-46_88

Sharon Hayes, Lexington, Mass., 43-45_88

Agnes Yamauchi, Hilo, Hawaii, 46-43_89

Debbie Johnson, Stamford, Conn., 44-46_90

Elizabeth Haines, Gladwyne, Pa., 44-46_90

Marna Raburn, Bixby, Okla., 45-45_90

Allison Long, Coatesville, Pa., 51-43_94

Ann Haddad, San Diego, Calif., 49-45_94

Darci Trimmer, Willow, Alaska, 48-47_95

Carrie Langevin, Henderson, Nev., 48-48_96

Deb Pearson, Colorado Springs, Colo., 50-48_98

Penny M. Rady, Scottsdale, Ariz., 47-54_101

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