United-Fire, Sums

By The Associated Press

D.C. United 0 0—0 Chicago 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Goalies_D.C. United, Bill Hamid, Travis Worra; Chicago, Patrick McLain, Stefan Cleveland.

Yellow Cards_Chicago, McCarty, 54th; Schweinsteiger, 79th.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Ian Anderson; Peter Manikowski; Jorge Gonzalez. 4th Official_Joseph Dickerson.

A_0.

___

Lineups

D.C. United_Bill Hamid; Steve Birnbaum, Frederic Brillant, Joseph Mora; Luciano Acosta, Paul Arriola, Russell Canouse, Nick DeLeon, Junior Moreno, Ulises Segura (Yamil Asad, 85th); Wayne Rooney.

Chicago_Patrick McLain; Jonathan Campbell, Brandon Vincent; Diego Campos, Nicolas Hasler (Yura Movsisyan, 77th), Aleksandar Katai, Dax McCarty, Djordje Mihailovic (Matt Polster, 70th), Bastian Schweinsteiger; Raheem Edwards, Nemanja Nikolic (Alan Gordon, 62nd).

