VTB Kremlin Cup Results

Tuesday At Olympic Stadium Moscow Purse: Men, $856,445 (WT250); Women, $932,866 (Premier) Surface: Hard-Indoor Singles Men First Round

Egor Gerasimov, Belarus, def. Damir Dzumhur (6), Bosnia-Herzegovina, 6-1, 6-7 (5), 6-2.

Ricardas Berankis, Lithuania, def. Denis Istomin, Uzbekistan, 6-4, 5-4 retired.

Evgeny Donskoy, Russia, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-4, 7-6 (10).

Benoit Paire, France, def. Mischa Zverev, Germany, 7-6 (6), 2-6, 6-1.

Mirza Basic, Bosnia-Herzegovina, def. Malez Jaziri, Tunisia, 7-6 (4), 6-2.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Filip Horansky, Slovakia, 6-4, 2-6, 6-3.

Andreas Seppi, Italy, def. Martin Klizan (8), Slovakia, 6-1, 7-6 (6).

Nick Kyrgios (5), Australia, def. Andrey Rublev, Russia, 6-3, 4-6, 6-4.

Women First Round

Ons Jabeur, Tunisia, def. Ekaterina Makarova, Russia, 6-1, 6-2.

Vera Zvonareva, Russia, def. Irina Khromacheva, Russia, 6-3, 6-3.

Johanna Konta, Britain, def. Elise Mertens (7), Belgium, 6-3, 7-5.

Kristina Mladenovic, France, def. Anna Kalinskaya, Russia, 6-1, 6-3.

Alize Cornet, France, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 5-7, 6-2, 7-5.

Daria Gavrilova, Australia, def. Vitalia Diatchenko, Russia, 7-6 (5), 7-5.

Doubles Men First Round

Andreas Mies, Germany, and Hans Podlipnik-Castillo, Chile, def. Jonathan Eysseric and Adrian Mannarino, France, 6-4, 3-6, 10-7.

Evgeny Karlovskiy and Daniil Medvedev, Russia, def. Daniele Bracciali and Andreas Seppi, Italy, 3-6, 6-1, 11-9.

Women First Round

Harriet Dart, Britain, and Anastasia Potapova, Russia, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Demi Schuurs (4), Netherlands, 6-4, 6-4.

Nadiia Kichenok, Ukraine, and Anastasia Rodionova, Australia, def. Raquel Atawo, United States, and Anna-Lena Groenefeld (2), Germany, 7-6 (3), 3-6, 10-8.

Evgeniya Rodina, Russia, and Ajla Tomljanovic, Australia, def. Monique Adamczak, Australia, and Lidziya Marozava, Belarus, 6-2, 7-5.

Olga Doroshina and Polina Monova, Russia, def. Irina-Camelia Begu and Mihaela Buzarnescu (1), Romania, 6-2, 6-1.

Nigina Abduraimova, Uzbekistan, and Anna Kalinskaya, Russia, def. Alicja Rosolska, Poland, and Abigail Spears (3), United States, 7-6 (3), 6-3.

Alexandra Panova, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Anastasia Pavlyuchenkova and Vera Zvonareva, Russia, 4-6, 7-6 (6), 10-8.

