Whitecaps-Los Angeles FC, Sums

Vancouver 1 1—2 Los Angeles FC 2 0—2

First half_1, Los Angeles FC, Rossi, 11 (Vela), 5th minute; 2, Los Angeles FC, Rossi, 12, 15th; 3, Vancouver, Reyna, 6 (penalty kick), 22nd.

Second half_4, Vancouver, Mutch, 2 (Hurtado), 65th.

Goalies_Vancouver, Stefan Marinovic, Brian Rowe; Los Angeles FC, Tyler Miller, Luis Lopez.

Yellow Cards_Vancouver, Reyna, 52nd; Davies, 62nd; Mutch, 90th. Los Angeles FC, Feilhaber, 32nd.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Corey Rockwell; Mike Rottersman; Jair Marrufo. 4th Official_Ramy Touchan.

A_22,000.

Lineups

Vancouver_Stefan Marinovic; Doneil Henry, Jake Nerwinski, Kendall Waston; Ali Ghazal, Brett Levis, Brek Shea, Russell Teibert; Alphonso Davies, Erik Hurtado (Anthony Blondell, 70th), Yordy Reyna (Jordon Mutch, 61st).

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour, Jordan Harvey, Danilo Silva, Walker Zimmermann; Benny Feilhaber (Eduard Atuesta, 60th), Aaron Kovar (Latif Blessing, 60th), Lee Nguyen; Adama Diomande (Andre Horta, 80th), Diego Rossi, Carlos Vela.

