Willie McCovey Career Stats

By The Associated Press

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1959, SF 192 32 68 13 38 .354 1960, SF 260 37 62 13 51 .238 1961, SF 328 59 89 18 50 .271 1962, SF 229 41 67 20 54 .293 1963, SF 564 103 158 44 102 .280 1964, SF 364 55 80 18 54 .220 1965, SF 540 93 149 39 92 .276 1966, SF 502 85 148 36 96 .295 1967, SF 456 73 126 31 91 .276 1968, SF 523 81 153 36 105 .293 1969, SF 491 101 157 45 126 .320 1970, SF 495 98 143 39 126 .289 1971, SF 329 45 91 18 70 .277 1972, SF 263 30 56 14 35 .213 1973, SF 393 52 102 29 75 .266 1974, SD 344 53 87 22 63 .253 1975, SD 413 43 104 23 68 .252 1976, SD-Oak 226 20 46 7 36 .204 1977, SF 478 54 134 28 86 .280 1978, SF 351 32 80 12 64 .228 1979, SF 353 34 88 15 57 .249 1980, SF 113 8 23 1 16 .204 Totals 8197 1229 2211 521 1555 .270

___

League Championship Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1971, Pit 14 2 6 2 6 .429

___

World Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1962, NYY 15 2 3 1 1 .200

