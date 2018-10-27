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World Series Extra-Inning Games

October 27, 2018 3:32 am
 
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2018 — Los Angeles Dodgers 3, Boston 2, 18 innings, Game 3.

2017 — Houston 13, Los Angeles Dodgers 12, 10 innings, Game 5.

2017 — Houston 7, Los Angeles Dodgers 6, 11 innings, Game 2.

2016 — Chicago 8, Cleveland 7, 10 innings, Game 7.

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2015 — Kansas City 7, New York Mets 2, 12 innings, Game 5.

2015 — Kansas City 5, New York Mets 4, 14 innings, Game 1.

2012 — San Francisco 4, Detroit 3, 10 innings, Game 4.

2011 — St. Louis 10, Texas 9, 11 innings, Game 6.

2005 — Chicago White Sox 7, Houston 5, 14 innings, Game 3.

2003 — Florida 4, New York Yankees 3, 12 innings, Game 4.

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2001 — New York Yankees 3, Arizona 2, 12 innings, Game 5.

2001 — New York Yankees 4, Arizona 3, 10 innings, Game 4.

2000 — New York Yankees 4, New York Mets 3, 12 innings, Game 1.

1999 — New York Yankees 6, Atlanta 5, 10 innings, Game 3.

1997 — Florida 3, Cleveland 2, 11 innings, Game 7.

1996 — New York Yankees 8, Atlanta 6, 10 innings, Game 4.

1992 — Toronto 4, Atlanta 3, 11 innings, Game 6.

1991 — Minnesota 1, Atlanta 0, 10 innings, Game 7.

1991 — Minnesota 4, Atlanta 3, 11 innings, Game 6.

1991 — Atlanta 5, Minnesota 4, 12 innings, Game 3.

1990 — Cincinnati 5, Oakland 4, 10 innings, Game 2.

1986 — New York Mets 6, Boston 5, 10 innings, Game 6.

1980 — Kansas City 4, Philadelphia 3, 10 innings, Game 3.

1978 — New York Yankees 4, Los Angeles 3, 10 innings, Game 4.

1977 — New York Yankees 4, Los Angeles 3, 12 innings, Game 1.

1975 — Boston 7, Cincinnati 6, 12 innings, Game 6.

1975 — Cincinnati 6, Boston 5, 10 innings, Game 3.

1973 — Oakland 3, New York Mets 2, 11 innings, Game 3.

1973 — New York Mets 10, Oakland 7, 12 innings, Game 2.

1971 — Baltimore 3, Pittsburgh 2, 10 innings, Game 6.

1969 — New York Mets 2, Baltimore 1, 10 innings, Game 4.

1964 — St. Louis 5, New York Yankees 2, 10 innings, Game 5.

1958 — New York Yankees 4, Milwaukee 3, 10 innings, Game 6.

1958 — Milwaukee 4, New York Yankees 3, 10 innings, Game 1.

1957 — Milwaukee 7, New York Yankees 5, 10 innings, Game 4.

1956 — Brooklyn 1, New York Yankees 0, 10 innings, Game 6.

1954 — New York Giants 5, Cleveland 2, 10 innings, Game 1.

1952 — Brooklyn 6, New York Yankees 5, 11 innings, Game 5.

1950 — New York Yankees 2, Philadelphia Phillies 1, 10 innings, Game 2.

1946 — Boston Red Sox 3, St. Louis Cardinals 2, 10 innings, Game 1.

1945 — Chicago Cubs 8, Detroit 7, 12 innings, Game 6.

1944 — St. Louis Cardinals 3, St. Louis Browns 2, 11 innings, Game 1.

1939 — New York Yankees 7, Cincinnati 4, 10 innings, Game 4.

1936 — New York Giants 5, New York Yankees 4, 10 innings, Game 5.

1935 — Detroit 6, Chicago Cubs 5, 11 innings, Game 3.

1934 — Detroit 3, St. Louis Cardinals 2, 12 innings, Game 2.

1933 — New York Giants 4, Washington 3, 10 innings, Game 5

1933 — New York Giants 2, Washington 1, 11 innings, Game 4.

1926 — New York Yankees 3, St. Louis Cardinals 2, 10 innings, Game 5.

1924 — Washington 4, New York Giants 3, 12 innings, Game 7.

1924 — New York Giants 4, Washington 3, 12 innings, Game 1.

1922 — New York Giants 3, New York Yankess 3, tie, 10 innings, Game 2.

1919 — Chicago White Sox 5, Cincinnati 4, 10 innings, Game 6.

1916 — Boston Red Sox 2, Brooklyn 1, 14 innings, Game 2.

1914 — Boston Braves 5, Philadelphia Athletics 4, 12 innings, Game 3.

1913 — New York Giants 3, Philadelphia Athletics 0, 10 innings, Game 2.

1912 — Boston Red Sox 3, New York Giants 2, 10 innings, Game 8.

1912 — Boston Red Sox 6, New York Giants 6, tie, 11 innings, Game 2.

1911 — New York Giants 4, Philadelphia Athletics 3, 10 innings, Game 5.

1911 — Philadelphia Athletics 3, New York Giants 2, 11 innings, Game 3.

1910 — Chicago Cubs 4, Philadelphia Athletics 3, 10 innings, Game 4.

1907 — Chicago Cubs 3, Detroit 3, tie, 12 innings, Game 1.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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