WTA Elite Trophy Zhuhai Results

By The Associated Press

Tuesday At Hengqin International Tennis Center Zhuhai, China Purse: $2.35 million (Tour Final) Surface: Hard-Outdoor Round Robin Singles Azalea

Daria Kasatkina (1), Russia, def. Wang Qiang (11), China, 6-1, 2-6, 7-5.

Standings: Kasatkina 1-0 (sets 2-1), Madison Keys 0-0 (0-0), Wang 0-1 (1-2).

Camellia

Standings: Anastasija Sevastova 0-0 (0-0), Garbine Muguruza 0-0 (0-0), Zhang Shuai 0-0 (0-0).

Orchid

Aryna Sabalenka (3), Belarus, def. Ashleigh Barty (9), Australia, 6-4, 6-4.

Standings: Sabalenka 1-0 (2-0), Caroline Garcia 0-0 (0-0), Barty 0-1 (0-2).

Rose

Elise Mertens (4), Belgium, def. Anett Kontaveit (10), Estonia, 6-3, 6-1.

Standings: Mertens 1-0 (2-0), Julie Goerges 0-0 (0-0), Kontaveit 0-1 (0-2).

Doubles Bougainvillea

Lyudmyla and Nadiia Kichenok (3), Ukraine, def. Jiang Xinyu and Yang Zhaoxuan (5), China, 7-6 (9), 3-6, 11-9.

Standings: Kichenok-Kichenok 1-0 (2-1), Kato-Ninomiya 0-0 (0-0), Jiang-Yang 0-1 (1-2).

Lily

Standings: Buzarnescu-Rosolska 0-0 (0-0), Aoyama-Marozava 0-0 (0-0), Tang-Xun 0-0 (0-0).

