AL Rookie of the Year Ballots

A breakdown of the 30 individual ballots, submitted by two writers representing each city in the American League.

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd

Steve Melewski, MASNSports.com BAL Ohtani Andújar Torres

Gabe Lacques, USA Today BAL Ohtani Andújar Wendle

Sean McAdam, Boston Sports Journal BOS Ohtani Andújar Wendle

Evan Drellich, NBC Sports Boston BOS Ohtani Andújar Wendle

Steve Greenberg, Chicago Sun-Times CHI Ohtani Andújar Torres

Teddy Greenstein, Chicago Tribune CHI Ohtani Andújar Palka

Joe Noga, cleveland.com CLE Ohtani Andújar Wendle

Chris Assenheimer, The Chronicle-Telegram CLE Ohtani Andújar Torres

Lynn Henning, Detroit News DET Ohtani Torres Andújar

Noah Trister, The Associated Press DET Ohtani Wendle Torres

Chandler Rome, Houston Chronicle HOU Ohtani Andújar Wendle

David Barron, Houston Chronicle HOU Ohtani Andújar Torres

Joe Posnanski, MLB.com KC Ohtani Torres Andújar

Jeff Passan, Yahoo Sports KC Ohtani Andújar Wendle

Jill Painter Lopez, Fox Sports West LA Ohtani Andújar Torres

Tomohiko Yasuoka, Jiji Press LA Ohtani Andújar Torres

Rhett Bollinger, MLB.com MIN Ohtani Andújar Torres

Dan Hayes, The Athletic Minnesota MIN Ohtani Wendle Andújar

Coley Harvey, ESPN.com NY Andújar Ohtani Torres

Joel Sherman, New York Post NY Ohtani Andújar Torres

Martin Gallegos, San Jose Mercury News OAK Ohtani Andújar Torres

Julian McWilliams, The Athletic OAK Andújar Ohtani Torres

Tim Booth, The Associated Press SEA Ohtani Torres Andújar

Corey Brock, The Athletic SEA Ohtani Andújar Wendle

Dick Scanlon, Lakeland Ledger TB Andújar Wendle Yarbrough

Juan Toribio, The Athletic TB Andújar Ohtani Wendle

Stephen Hawkins, Associated Press TEX Andújar Ohtani Torres

Evan Grant, Dallas Morning News TEX Ohtani Andújar Torres

Kaitlyn McGrath, The Athletic Toronto TOR Ohtani Andújar Torres

Scott Mitchell, TSN TOR Ohtani Andújar Torres

