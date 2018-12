ATP World Tour Ranking

By The Associated Press

Final Singles

1. Novak Djokovic, Serbia, 9045

2. Rafael Nadal, Spain, 7480

3. Roger Federer, Switzerland, 6420

4. Alexander Zverev, Germany, 6385

Advertisement

5. Juan Martin del Potro, Argentina, 5300

6. Kevin Anderson, South Africa, 4710

7. Marin Cilic, Croatia, 4250

8. Dominic Thiem, Austria, 4095

9. Kei Nishikori, Japan, 3590

10. John Isner, United States, 3155

11. Karen Khachanov, Russia, 2835

12. Borna Coric, Croatia, 2480

13. Fabio Fognini, Italy, 2315

14. Kyle Edmund, Britain, 2150

15. Stefanos Tsitsipas, Greece, 2095

16. Daniil Medvedev, Russia, 1977

17. Diego Schwartzman, Argentina, 1880

18. Milos Raonic, Canada, 1855

19. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1835

20. Marco Cecchinato, Italy, 1819

21. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 1795

22. David Goffin, Belgium, 1785

23. Pablo Carreno Busta, Spain, 1705

24. Roberto Bautista Agut, Spain, 1605

25. Chung Hyeon, South Korea, 1585

Doubles

1. Mike Bryan, United States, 10840

2. Jack Sock, United States, 7925

3. Oliver Marach, Austria, 7250

4. Mate Pavic, Croatia, 7250

5. Juan Sebastian Cabal, Colombia, 6140

5. Robert Farah, Colombia, 6140

7. Jamie Murray, Britain, 5450

7. Bruno Soares, Brazil, 5450

9. Lukasz Kubot, Poland, 5270

9. Marcelo Melo, Brazil, 5270

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.