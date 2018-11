Australian Open Scores

By The Associated Press

Sunday At The Lakes Sydney Purse: $1.25 million Yardage: 6,938; Par: 72 Third Round a-amateur Final Abraham Ancer, Mexico 69-69-65-69—272 Dimitrios Papadatos, Australia 69-70-71-67—277 Jake McLeod, Australia 70-67-75-66—278 Marcus Fraser, Australia 69-69-71-70—279 John Senden, Australia 73-71-70-66—280 Matthew Millar, Australia 73-68-71-68—280 a-David Micheluzzi, Australia 68-69-74-69—280 Cameron Percy, Australia 69-69-72-70—280 a-Keita Nakajima, Japan 70-68-70-72—280 Cameron Smith, Australia 74-71-70-66—281 Byeong Hun An, South Korea 67-69-76-69—281 Brendan Steele, United States 73-69-73-67—282 a-Viktor Hovland, Norway 73-68-74-68—283 Max McCardle, Australia 70-66-75-72—283 Maverick Antcliff, Australia 73-69-69-72—283 Aaron Pike, Australia 72-71-67-73—283 Peter Cooke, Australia 75-67-74-68—284 Scott Strange, Australia 71-68-76-69—284 Terry Pilkadaris, Australia 71-73-71-69—284 a-Takumi Kanaya, Japan 70-70-72-72—284 Gareth Paddison, New Zealand 70-71-71-72—284 Keegan Bradley, United States 72-66-71-75—284 Nick Voke, New Zealand 70-71-75-69—285 Andrew Dodt, Australia 70-73-73-69—285 Steven Jeffress, Australia 73-69-73-70—285 Stephen Allan, Australia 73-71-71-70—285 Matt Kuchar, United States 70-67-73-75—285 Norman Xiong, United States 74-70-75-67—286 Robby Shelton, United States 71-73-73-69—286 Michael Sim, Australia 73-73-71-69—286 Matthew Stieger, Australia 71-72-73-70—286 Harrison Endycott, Australia 70-75-71-70—286 Matt Jager, Australia 68-70-75-73—286 Brad Moules, Australia 74-72-75-66—287 Brandt Snedeker, United States 73-72-73-69—287 Jarryd Felton, Australia 73-69-74-71—287 Peter Wilson, Australia 75-71-70-71—287 Mikko Ilonen, Finland 73-72-68-74—287 Braden Becker, Australia 74-70-68-75—287 Ruben Sondjaja, Australia 76-68-73-71—288 Brett Coletta, Australia 72-69-73-74—288 Jamie Arnold, Australia 73-71-70-74—288 Aaron Wilkin, Australia 72-72-70-74—288 Cameron Davis, Australia 76-69-68-75—288 Andrew Martin, Australia 75-71-77-66—289 Adam Stephens, Australia 69-76-75-69—289 Darren Beck, Australia 72-70-77-70—289 Jordan Zunic, Australia 73-65-77-74—289 Dawson Armstrong, United States 74-70-69-76—289 Daniel Fox, Australia 74-71-72-73—290 Peter Lonard, Australia 72-71-73-74—290 Kieran Muir, New Zealand 73-72-74-72—291 Robert Allenby, Australia 74-70-74-73—291 Adam Bland, Australia 75-70-71-75—291 Nicolas Colsaerts, Belgium 75-67-71-78—291 Mathew Perry, New Zealand 75-71-74-72—292 Ben Eccles, Australia 72-70-76-74—292 Harry Bateman, New Zealand 72-72-72-76—292 Rod Pampling, Australia 70-72-72-78—292 James Nitties, Australia 74-72-75-72—293 Daniel Pearce, New Zealand 71-75-75-72—293 Brett Rankin, Australia 70-69-80-74—293 a-Daniel Hillier, New Zealand 74-70-75-74—293 Simon Hawkes, Australia 74-70-75-74—293 James Anstiss, New Zealand 76-70-71-76—293 Troy Moses, Australia 76-70-74-74—294 Jack Munro, Australia 72-70-75-77—294 Anthony Choat, Australia 72-74-78-71—295 Taylor Macdonald, Australia 73-73-77-72—295 Ben Campbell, New Zealand 72-73-77-73—295 Nathan Green, Australia 77-68-75-75—295 James Marchesani, Australia 74-70-72-79—295 Rhein Gibson, Australia 75-71-81-69—296 Nick O’Hern, Australia 74-72-76-75—297

