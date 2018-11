Blue Bay LPGA Scores

By The Associated Press

Saturday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan Island, China Purse:, $2.1 million Yardage: 6,705; Par: 72 Final

(a-amateur)

Gaby Lopez, $315,000 70-71-66-73—280 Ariya Jutanugarn, $192,103 69-68-71-73—281 Celine Boutier, $139,357 71-72-73-66—282 Danielle Kang, $97,287 72-74-69-68—283 Sei Young Kim, $97,287 73-71-68-71—283 Jennifer Song, $70,993 70-71-72-72—285 Moriya Jutanugarn, $55,743 70-71-74-71—286 Sung Hyun Park, $55,743 73-72-67-74—286 Shanshan Feng, $46,804 75-72-72-68—287 Pannarat Thanapolboonyaras, $41,018 70-76-69-73—288 Chella Choi, $41,018 70-72-72-74—288 Yu Liu, $35,653 72-72-76-69—289 Jaye Marie Green, $35,653 71-75-71-72—289 Xiyu Lin, $32,394 72-74-75-69—290 Sarah Jane Smith, $28,888 75-73-74-69—291 Madelene Sagstrom, $28,888 77-76-67-71—291 Hannah Green, $28,888 74-77-69-71—291 Caroline Masson, $24,664 73-76-70-73—292 Dani Holmqvist, $24,664 71-78-70-73—292 Mi Hyang Lee, $24,664 72-75-72-73—292 Ashleigh Buhai, $24,664 73-75-69-75—292 Kris Tamulis, $21,272 74-73-73-73—293 Hee Young Park, $21,272 75-71-74-73—293 Su Oh, $21,272 72-74-74-73—293 Simin Feng, $21,272 75-72-70-76—293 Yunjie Zhang, $17,234 73-77-73-71—294 Maria Torres, $17,234 75-74-74-71—294 Pornanong Phatlum, $17,234 76-72-74-72—294 Bronte Law, $17,234 74-73-73-74—294 Azahara Munoz, $17,234 74-73-73-74—294 Mohan Du, $17,234 71-78-68-77—294 Amy Olson, $17,234 73-73-71-77—294 Alena Sharp, $14,303 69-76-75-75—295 Amy Yang, $14,303 74-72-73-76—295 Jane Park, $12,411 75-71-77-73—296 Tiffany Joh, $12,411 73-74-75-74—296 Weiwei Zhang, $12,411 74-69-78-75—296 Benyapa Niphatsophon, $12,411 70-76-74-76—296 Cydney Clanton, $12,411 72-75-71-78—296 Mina Harigae, $10,097 76-77-73-71—297 Jing Yan, $10,097 73-79-73-72—297 Wei-Ling Hsu, $10,097 73-76-76-72—297 Hyo Joo Kim, $10,097 75-76-69-77—297 Brianna Do, $10,097 76-73-71-77—297 Mirim Lee, $8,151 79-70-75-74—298 Jodi Ewart Shadoff, $8,151 77-73-73-75—298 Ayako Uehara, $8,151 75-75-71-77—298 Peiyun Chien, $8,151 73-76-72-77—298 Thidapa Suwannapura, $8,151 68-75-78-77—298 Haeji Kang, $8,151 75-76-69-78—298 Yuting Shi, $7,047 74-77-74-74—299 Wenbo Liu, $7,047 72-79-72-76—299 Beatriz Recari, $6,415 73-82-73-72—300 Megan Khang, $6,415 73-78-74-75—300 Ruixin Liu, $6,415 73-76-72-79—300 Hexi Yuan, $6,415 74-74-71-81—300 Mariah Stackhouse, $5,575 74-79-75-73—301 Morgan Pressel, $5,575 78-74-74-75—301 Angel Yin, $5,575 71-78-77-75—301 Celine Herbin, $5,575 73-75-76-77—301 Brittany Marchand, $5,154 72-75-77-78—302 Christina Kim, $4,943 75-79-74-75—303 Sakura Yokomine, $4,943 73-74-79-77—303 Yue Ren, $4,943 75-72-73-83—303 Mi Jung Hur, $4,628 81-78-77-68—304 Daniela Darquea, $4,628 79-78-74-73—304 Nicole Broch Larsen, $4,628 76-77-73-78—304 a-Lei Ye 78-77-70-79—304 Lee-Anne Pace, $4,417 81-76-73-75—305 Wichanee Meechai, $4,312 83-77-77-69—306 Xiang Sui, $4,181 77-81-72-77—307 Yuli Shi, $4,181 74-77-79-77—307 Jiayun Li, $4,101 80-77-76-75—308 Mariajo Uribe, $4,049 77-83-73-77—310 Sherman Santiwiwatthanaphong, $3,996 78-76-78-79—311 Aditi Ashok, $3,948 80-79-80-75—314 Yan Liu, $3,898 78-78-79-80—315 Jienalin Zhang, $3,849 77-77-78-85—317 a-Yifan Ji 78-74-75—WD Ying Luo 79-81-78—WD

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.