Blue Jackets-Kings Sum

Columbus 0 0 1—1 Los Angeles 1 1 2—4

First Period_1, Los Angeles, Iafallo 3 (Brown, Carter), 12:03.

Second Period_2, Los Angeles, Carter 4 (Doughty, Kovalchuk), 10:10 (pp).

Third Period_3, Columbus, Werenski 3 (Jenner, Anderson), 0:29. 4, Los Angeles, Kopitar 4 (Doughty, Brown), 7:44 (sh). 5, Los Angeles, Brown 2, 8:43 (sh).

Shots on Goal_Columbus 3-12-12_27. Los Angeles 8-8-13_29.

Power-play opportunities_Columbus 0 of 5; Los Angeles 1 of 4.

Goalies_Columbus, Bobrovsky 3-5-0 (29 shots-25 saves). Los Angeles, Campbell 3-5-0 (27-26).

T_2:32.

Referees_Jake Brenk, Francis Charron. Linesmen_Greg Devorski, Matt MacPherson.

