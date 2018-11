Canadiens-Islanders Sums

By The Associated Press

Montreal 1 1 1 0—4 N.Y. Islanders 3 0 0 0—3 Montreal won shootout 1-0.

First Period_1, N.Y. Islanders, Cizikas 4 (Johnston, Pelech), 4:04. 2, Montreal, Drouin 4 (Juulsen, Domi), 5:59. 3, N.Y. Islanders, Filppula 5 (Komarov), 7:44. 4, N.Y. Islanders, Cizikas 5 (Clutterbuck), 14:58. Penalties_Petry, MTL, (hooking), 0:35; Johnston, NYI, (unsportsmanlike conduct), 11:25; Shaw, MTL, (unsportsmanlike conduct), 11:25; Gallagher, MTL, (cross checking), 18:57.

Second Period_5, Montreal, Domi 8 (Drouin, Armia), 15:36 (pp). Penalties_Hickey, NYI, (tripping), 10:26; Mayfield, NYI, (tripping), 15:16; Lee, NYI, (tripping), 17:04; Hudon, MTL, (high sticking), 19:28.

Third Period_6, Montreal, Lehkonen 2 (Juulsen, Kotkaniemi), 7:43. Penalties_Montreal bench, served by Kotkaniemi (too many men on the ice), 19:34.

Overtime_None. Penalties_None.

Shootout_Montreal 1 (Tatar NG, Drouin NG, Domi NG, Kotkaniemi NG, Armia G), N.Y. Islanders 0 (Eberle NG, Nelson NG, Bailey NG, Barzal NG, Filppula NG).

Shots on Goal_Montreal 8-15-10-2_35. N.Y. Islanders 8-6-7-3_24.

Power-play opportunities_Montreal 1 of 3; N.Y. Islanders 0 of 4.

Goalies_Montreal, Niemi 3-1-0 (24 shots-21 saves). N.Y. Islanders, Greiss 4-2-1 (35-32).

A_9,402 (15,795). T_2:39.

Referees_Jean Hebert, Chris Schlenker. Linesmen_Darren Gibbs, Tony Sericolo.

