Canucks-Sabres Sum

By The Associated Press

Vancouver 0 2 1 0—3 Buffalo 1 0 2 0—4 Buffalo won shootout 2-1.

First Period_1, Buffalo, Beaulieu 2 (Okposo, Dahlin), 4:43.

Second Period_2, Vancouver, Eriksson 4 (Granlund, Horvat), 18:16. 3, Vancouver, Virtanen 7 (Roussel), 19:26.

Third Period_4, Vancouver, Gudbranson 2 (Eriksson, Roussel), 3:44. 5, Buffalo, Skinner 12 (Reinhart, Ristolainen), 17:33. 6, Buffalo, Reinhart 2 (Ristolainen, Dahlin), 18:13.

Overtime_None.

Advertisement

Shootout_Vancouver 1 (Pettersson NG, Granlund G, Goldobin NG), Buffalo 2 (Eichel G, Reinhart NG, Mittelstadt G).

Shots on Goal_Vancouver 15-12-10-2_39. Buffalo 10-6-19-2_37.

Power-play opportunities_Vancouver 0 of 4; Buffalo 0 of 2.

Goalies_Vancouver, Markstrom 7-3-2 (37 shots-34 saves). Buffalo, C.Hutton 6-6-1 (39-36).

A_17,541 (19,070). T_2:47.

Referees_Trevor Hanson, Dan O’Halloran. Linesmen_Devin Berg, Scott Cherrey.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.