By The Associated Press

Sunday, Nov. 25 EAST

Brown 84, Bryant 60

Bucknell 69, Vermont 61

CCSU 88, Pine Manor 59

Columbia 85, St. Joseph’s (BKN) 38

Advertisement

Duquesne 83, Mass.-Lowell 71

Fairfield 86, Denver 85

Fordham 77, Alabama A&M 46

Lafayette 80, Fairleigh Dickinson 76

Quinnipiac 58, Maine 50

Seton Hall 83, Miami 81

Towson 85, Loyola (Md.) 69

SOUTH

Arkansas St. 77, Gardner-Webb 69

Coll. of Charleston 78, Memphis 75

FAU 85, Florida Gulf Coast 68

Furman 65, UNC-Asheville 51

Hampton 86, Richmond 66

Liberty 82, Savannah St. 56

Lipscomb 87, Morehead St. 55

Morgan St. 78, Mount St. Mary’s 68

Oklahoma St. 90, LSU 77

Samford 77, SC State 60

UAB 68, Canisius 58

UNC-Wilmington 82, E. Illinois 65

Villanova 66, Florida St. 60

William Carey 78, Southern Miss. 72

MIDWEST

Bowling Green 81, Drexel 71

Cent. Michigan 103, Siena Heights 75

Illinois 86, MVSU 67

N. Illinois 92, Oakland 72

Purdue Fort Wayne 82, Cleveland St. 79

SIU-Edwardsville 80, Incarnate Word 68

Wichita St. 90, Rice 61

SOUTHWEST

Oral Roberts 78, James Madison 69, OT

Stephen F. Austin 73, St. Edwards 60

FAR WEST

Fresno St. 79, Hawaii 64

Grand Canyon 82, La Salle 70

Northwestern 79, Utah 57

Oregon St. 75, Long Beach St. 72

Seattle 70, Longwood 50

Southern Cal 90, CS Bakersfield 75

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.