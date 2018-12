By The Associated Press

Monday, Nov. 26 EAST

Boston College 68, Minnesota 56

Delaware 75, Louisiana Tech 71

SOUTH

Alabama 78, Murray St. 72

Appalachian St. 91, Winston-Salem State 64

Bethune-Cookman 84, Stetson 74

Mississippi St. 88, Alcorn St. 65

Nebraska 68, Clemson 66

Radford 102, Glenville State 69

SE Louisiana 86, Louisiana College 71

Wofford 81, South Carolina 61

MIDWEST

Iowa St. 82, Nebraska-Omaha 55

Rio Grande 68, Texas A&M-CC 59

SOUTHWEST

TCU 87, E. Michigan 69

UTSA 86, Houston Baptist 82

FAR WEST

California 78, Santa Clara 66

Gonzaga 102, N. Dakota St. 60

Pepperdine 97, Idaho St. 82

