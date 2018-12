By The Associated Press

Wednesday, Nov. 28 EAST

Harvard 73, Holy Cross 62

Liberty 76, Navy 58

NJIT 70, Drexel 67

Northeastern 96, Bucknell 78

Princeton 73, Maine 59

Rhode Island 71, Brown 51

Robert Morris 76, Youngstown St. 56

St. Bonaventure 70, Canisius 55

Vermont 69, George Washington 53

West Virginia 92, Rider 78

Yale 103, Bryant 61

SOUTH

Coll. of Charleston 83, SC State 70

Georgia St. 80, Tulane 76

Jacksonville St. 101, Carver 61

Marshall 84, William & Mary 64

NC Central 110, Christendom 51

Tennessee 95, E. Kentucky 67

MIDWEST

Akron 86, Alabama St. 54

Toledo 80, North Alabama 59

Xavier 82, Miami (Ohio) 55

___

