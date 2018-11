By The Associated Press

Saturday, Nov. 10 EAST

Delaware 78, St. Peter’s 75, OT

Duquesne 84, William & Mary 70

Georgetown 85, CCSU 78

Lafayette 77, La Salle 76

Advertisement

Mass.-Lowell 88, Wagner 84, OT

St. Bonaventure 67, Jackson St. 36

UMBC 93, Shenandoah 45

SOUTH

Charlotte 66, Oklahoma St. 64

Coll. of Charleston 77, W. Carolina 74

Florida A&M 62, Tuskegee 55

Lipscomb 86, Tennessee St. 79

Louisiana-Monroe 94, Millsaps 52

Mississippi 90, W. Michigan 64

NC State 95, Md.-Eastern Shore 49

Presbyterian 80, Tennessee Tech 65

SC-Upstate 86, Brevard College 43

Wake Forest 90, NC A&T 78

Wofford 68, High Point 60

MIDWEST

Akron 98, Youngstown St. 69

Bradley 68, SE Missouri 57

IUPUI 71, E. Illinois 65

Marquette 92, Bethune-Cookman 59

S. Dakota St. 86, Bemidji State 63

Toledo 99, Wilberforce 58

W. Illinois 84, North Park 56

Xavier 91, Evansville 85

SOUTHWEST

Houston 101, Alabama A&M 54

Tulsa 74, SC State 52

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 106, West Coast Baptist 53

Colorado St. 92, Ark.-Pine Bluff 67

Hawaii 82, Portland 64

N. Arizona 97, Jacksonville 82

Oregon St. 83, Wyoming 64

San Francisco 93, Maine 50

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.