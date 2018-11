By The Associated Press

Sunday, Nov. 11 EAST

Boston College 74, St. Francis Brooklyn 69

Boston U. 94, Emerson 57

Colgate 73, Cornell 57

Dartmouth 82, Loyola (Md.) 80

NJIT 63, Brown 60

Rutgers 95, Drexel 66

Towson 93, Wesley (DE) 66

UConn 94, UMKC 66

SOUTH

Alabama 81, Appalachian St. 73

Alabama St. 97, LaGrange 63

Duke 94, Army 72

East Carolina 84, Lamar 78, OT

FAU 80, UCF 79

Florida St. 80, Tulane 69

Howard 99, Central Penn College 71

Louisiana Tech 76, Sam Houston St. 69

Marshall 76, Hofstra 72

Mississippi St. 77, Hartford 59

N. Kentucky 99, Wabash 59

Savannah St. 105, Middle Georgia 95

South Alabama 106, Huntingdon 76

VMI 98, Goucher 34

Virginia 76, George Washington 57

MIDWEST

Creighton 75, ETSU 69

E. Michigan 97, Goshen College 74

Iowa 93, Green Bay 82

Michigan St. 106, Florida Gulf Coast 82

Missouri St. 83, Stetson 70

N. Dakota St. 82, UC Santa Barbara 63

Nebraska 87, SE Louisiana 35

Ohio St. 107, Purdue Fort Wayne 61

SOUTHWEST

Southern Miss. 74, SMU 64

TCU 79, Oral Roberts 62

FAR WEST

Arizona 82, Cal Poly 61

Hawaii 90, Humboldt State 54

Montana St. 83, Presentation College 68

Saint Mary’s (Cal) 92, Utah Valley 63

Seattle 82, Bryant 59

Vanderbilt 82, Southern Cal 78

Washington St. 89, Nicholls 72

