By The Associated Press

Sunday, Nov. 18 EAST

Brown 86, Army 66

Cal St.-Fullerton 87, Monmouth (NJ) 63

Delaware 70, Wilmington 40

Fordham 70, Columbia 69

Georgetown 76, South Florida 73, OT

Holy Cross 57, Siena 45

Manhattan 54, UNC-Asheville 38

Mass.-Lowell 94, Sacred Heart 90

Michigan 66, Providence 47

Navy 83, Bryant 79

South Carolina 90, George Washington 55

St. Francis Brooklyn 84, Lafayette 72

West Virginia 97, Saint Joseph’s 90

SOUTH

Ball St. 94, Appalachian St. 86, OT

CCSU 89, Florida A&M 75

Campbell 78, Austin Peay 72

Davidson 71, Northeastern 59

FIU 102, Youngstown St. 93

Jacksonville 74, Chattanooga 66

Kentucky 92, VMI 82

Maryland 92, Mount St. Mary’s 77

N. Kentucky 89, Coastal Carolina 83

NC Central 123, Warren Wilson 57

Troy 82, Cent. Arkansas 77

UAB 77, West Alabama 47

UCF 78, W. Kentucky 62

UNC-Wilmington 113, Allen 74

MIDWEST

Air Force 65, South Dakota 62

Alabama 90, Wichita St. 86

Evansville 85, Texas Southern 63

Kansas St. 64, Penn 48

Kent St. 79, Alcorn St. 48

Michigan St. 101, Tennessee Tech 33

Missouri 69, Oregon St. 63

N. Dakota St. 76, Towson 51

Ohio St. 89, SC State 61

Pepperdine 86, Miami (Ohio) 80

Samford 73, Cleveland St. 60

Virginia Tech 89, Purdue 83

Wake Forest 69, Valparaiso 63

SOUTHWEST

Arkansas 73, Indiana 72

FAU 71, Incarnate Word 68

Minnesota 69, Texas A&M 64

Oklahoma 75, Wofford 64

Oklahoma St. 70, Coll. of Charleston 58

Texas-Arlington 68, UC Davis 59

FAR WEST

CS Bakersfield 68, Weber St. 67

Cent. Michigan 76, San Jose St. 74

Georgia Southern 80, Montana 77

Hawaii 85, N. Arizona 68

Idaho 87, Bethesda 59

Loyola Marymount 65, Ohio 56

S. Utah 73, Seattle 70

San Francisco 84, LIU Brooklyn 52

Washington 82, Santa Clara 68

___

