By The Associated Press

Monday, Nov. 19 EAST

Long Beach St. 86, Iona 85

Oregon St. 74, Penn 58

Utah Valley 72, Hartford 65

SOUTH

Clemson 72, Akron 69

E. Kentucky 100, Kennesaw St. 81

Georgia St. 75, St. Bonaventure 65

Louisiana-Lafayette 91, Colorado St. 73

MIDWEST

Auburn 88, Xavier 79, OT

Bowling Green 81, Hampton 79

Georgia 80, Illinois St. 68

N. Iowa 54, Old Dominion 53

Tulane 84, S. Dakota St. 80

SOUTHWEST

Sam Houston St. 75, Jackson St. 60

FAR WEST

Duke 90, San Diego St. 64

High Point 69, Air Force 62

UC Irvine 65, UTSA 56

___

