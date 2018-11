College Football Scores

By The Associated Press

EAST

Alderson-Broaddus 51, Kentucky Wesleyan 7

Alfred 41, Rochester 13

Amherst 45, Williams 14

Army 31, Lafayette 13

Advertisement

BYU 35, UMass 16

Bentley 28, American International 20

Bethany (WV) 35, St. Vincent 0

Bridgewater (Mass.) 21, Mass. Maritime 7

Brockport 49, Morrisville St. 7

CCSU 30, St. Francis (Pa.) 14

Castleton 21, Alfred St. 3

Catholic 20, Maine Maritime 14

Charleston (WV) 28, Glenville St. 6

Clemson 27, Boston College 7

Coast Guard 26, U. of Toronto 12

Colby 30, Bowdoin 14

Colgate 48, Lehigh 6

Columbia 42, Brown 20

Dartmouth 35, Cornell 24

Duquesne 28, Sacred Heart 24

East Stroudsburg 23, Clarion 17

Fitchburg St. 32, Mass.-Dartmouth 29

Framingham St. 47, Worcester St. 6

Franklin & Marshall 34, Gettysburg 10

Frostburg St. 38, Salisbury 35, OT

Georgetown 14, Bucknell 3

Grove City 42, Thiel 15

Hamilton 38, Bates 13

Harvard 29, Penn 7

Hobart 42, St. Lawrence 31

Holy Cross 17, Fordham 13

Husson 21, Plymouth St. 10

Ithaca 24, Cortland St. 21

Johns Hopkins 42, McDaniel 17

Kennesaw St. 51, Monmouth (NJ) 14

King’s (Pa.) 45, Wilkes 0

Kutztown 33, Edinboro 32, OT

LIU Post 17, New Haven 13

Lock Haven 50, Gannon 48

Lycoming 21, Misericordia 14

MIT 22, Springfield 7

Mercyhurst 35, Millersville 14

Merrimack 31, S. Connecticut 14

Michigan 42, Rutgers 7

Montclair St. 24, William Paterson 0

Muhlenberg 53, Moravian 7

NY Maritime 34, Gallaudet 7

New England 42, Alvernia 27

New Hampshire 24, Albany (NY) 10

Nichols 39, Curry 29

Notre Dame Coll. 41, Seton Hill 7

Pace 33, St. Anselm 10

Penn St. 22, Wisconsin 10

Pittsburgh 52, Virginia Tech 22

Princeton 59, Yale 43

SMU 62, UConn 50

Salve Regina 47, Endicott 34

Slippery Rock 28, Bloomsburg 13

Stevenson 34, Fairleigh Dickinson 0

Stony Brook 17, Delaware 3

Susquehanna 24, Juniata 6

Trinity (Conn.) 9, Wesleyan (Conn.) 0

Tufts 35, Middlebury 13

Union (NY) 34, RPI 10

Urbana 31, Concord 24

Ursinus 31, Dickinson 0

Utica 75, Hartwick 14

Virginia-Wise 21, Shepherd 16

W. New England 52, Becker 0

W. Virginia St. 45, WV Wesleyan 25

WPI 20, Norwich 17

Wagner 52, Bryant 36

Washington & Jefferson 33, Waynesburg 14

West Chester 33, California (Pa.) 10

Westfield St. 27, W. Connecticut 13

Westminster (Pa.) 21, Geneva 7

William & Mary 24, Villanova 17

SOUTH

Alabama 24, Mississippi St. 0

Arkansas St. 44, Coastal Carolina 16

Ave Maria 31, Warner 21

Averett 22, Methodist 13

Bethel (Tenn.) 56, Cumberland (Tenn.) 7

Bethune-Cookman 28, NC Central 25, 2OT

Brevard 28, Greensboro 7

Bridgewater (Va.) 42, Ferrum 21

Campbell 34, Presbyterian 6

Campbellsville 59, Cincinnati Christian 12

Carson-Newman 34, UNC-Pembroke 13

Centre 55, Birmingham-Southern 20

Charleston Southern 16, Gardner-Webb 0

Christopher Newport 16, Wesley 14

College of NJ 33, S. Virginia 30

Delta St. 28, Mississippi College 21

Duke 42, North Carolina 35

E. Kentucky 40, Robert Morris 39, OT

Emory & Henry 70, Guilford 27

FAU 34, W. Kentucky 15

Findlay 38, Tiffin 16

Florida 35, South Carolina 31

Florida Tech 55, Shorter 7

Furman 49, VMI 13

Georgia 27, Auburn 10

Georgia Tech 27, Miami 21

Grambling St. 29, Alabama A&M 16

Hampton 54, MVSU 39

Huntingdon 42, LaGrange 14

Jackson St. 20, Alabama St. 2

Jacksonville St. 41, Tennessee St. 14

James Madison 48, Rhode Island 31

Lenoir-Rhyne 63, Catawba 21

Lindsey Wilson 49, Kentucky Christian 14

Louisiana Tech 28, Rice 13

Louisiana-Lafayette 36, Georgia St. 22

Louisiana-Monroe 38, South Alabama 10

Maine 28, Richmond 9

Mars Hill 21, Newberry 17

Marshall 30, Charlotte 13

Maryville (Tenn.) 31, NC Wesleyan 14

Memphis 47, Tulsa 21

Mercer 13, Chattanooga 9

Millsaps 28, Hendrix 21

Morgan St. 9, Delaware St. 0

Murray St. 40, SE Missouri 38

NC A&T 28, Savannah St. 12

Nicholls 47, Stephen F. Austin 14

Norfolk St. 29, Howard 17

North Alabama 31, North Greenville 28

Northwestern St. 37, McNeese St. 34, 2OT

Old Dominion 34, North Texas 31

Pikeville 41, Bluefield South 35

Randolph-Macon 48, Hampden-Sydney 35

Reinhardt 62, Union (Ky.) 0

SC State 44, Florida A&M 21

Shenandoah 27, Washington & Lee 24, OT

Southern U. 56, Ark.-Pine Bluff 24

Tennessee 24, Kentucky 7

The Citadel 42, Samford 27

Towson 41, Elon 10

Troy 35, Georgia Southern 21

Tulane 24, East Carolina 18

UAB 26, Southern Miss. 23, OT

UCF 35, Navy 24

UT Martin 38, Tennessee Tech 13

Virginia 45, Liberty 24

Webber 37, Edward Waters 19

West Alabama 45, West Florida 7

West Virginia 47, TCU 10

Wingate 16, Tusculum 12

Wofford 38, W. Carolina 23

MIDWEST

Albion 35, Olivet 19

Alma 37, Finlandia 0

Ashland 41, N. Michigan 7

Augustana (SD) 28, SW Minnesota St. 18

Aurora 25, Lakeland 22

Bemidji St. 69, Minot St. 7

Benedictine (Ill.) 54, Concordia (Ill.) 41

Benedictine (Kan.) 41, Peru St. 23

Bethel (Kan.) 36, Sterling 34

Bethel (Minn.) 21, St. Thomas (Minn.) 15

Black Hills St. 28, Robert Morris-Chicago 20

Bluffton 34, Defiance 7

Bowling Green 24, Cent. Michigan 13

Butler 28, Stetson 23

Capital 33, Muskingum 28

Carthage 38, Augustana (Ill.) 9

Central 37, Loras 34

Cincinnati 35, South Florida 23

Coe 26, Luther 7

Concordia (Mich.) 21, Siena Heights 10

Concordia (Moor.) 51, Carleton 14

Concordia (Wis.) 21, Wis. Lutheran 14

Culver-Stockton 42, Graceland (Iowa) 38

Dayton 63, Morehead St. 20

Denison 61, Kenyon 7

Doane 21, Concordia (Neb.) 16

Dordt 27, Midland 21

Drake 13, Marist 10

E. Illinois 52, Austin Peay 21

E. Michigan 27, Akron 7

Eureka 38, Rockford 7

Ferris St. 47, William Jewell 6

Fort Hays St. 58, Northeastern St. 0

Grand Valley St. 45, Wayne (Mich.) 21

Grand View 23, William Penn 20

Gustavus 29, St. Olaf 20

Hamline 27, Augsburg 9

Hanover 23, Franklin 20

Hastings 21, Dakota Wesleyan 13

Heidelberg 49, Ohio Northern 17

Hope 33, Adrian 14

Illinois Wesleyan 40, North Park 13

Indiana 34, Maryland 32

Indiana St. 28, Illinois St. 23

Indianapolis 34, Hillsdale 24

Iowa St. 28, Baylor 14

John Carroll 45, Baldwin-Wallace 35

Kansas St. 21, Kansas 17

Kansas Wesleyan 34, Southwestern (Kan.) 20

Mac Murray 34, St. Scholastica 20

Manchester 35, Anderson (Ind.) 6

Martin Luther 47, Crown (Minn.) 18

Mary 34, Minn.-Crookston 14

McKendree 50, Lincoln (Mo.) 32

Minn. Duluth 40, Northern St. (SD) 13

Minn. St.-Mankato 47, Upper Iowa 7

Minn. St.-Moorhead 13, St. Cloud St. 10

Minn.-Morris 21, Greenville 13

Minnesota 41, Purdue 10

Missouri 33, Vanderbilt 28

Missouri Baptist 21, Taylor 12

Missouri St. 34, Truman St. 33

Missouri Valley 14, Mid-Am Nazarene 9

Morningside 49, Jamestown 13

Mount Union 49, Marietta 7

N. Dakota St. 48, Missouri St. 7

NW Missouri St. 48, Cent. Missouri 21

Nebraska 54, Illinois 35

Nebraska-Kearney 17, Washburn 16

North Dakota 17, Portland St. 10

Northwestern 14, Iowa 10

Northwestern (Iowa) 31, Briar Cliff 14

Northwestern (Minn.) 28, Iowa Wesleyan 0

Northwood (Mich.) 26, Michigan Tech 23

Notre Dame 42, Florida St. 13

Ohio Dominican 62, Lake Erie 6

Ohio St. 26, Michigan St. 6

Ohio Wesleyan 40, Hiram 12

Olivet Nazarene 43, St. Ambrose 14

Ottawa, Kan. 43, Friends 10

Otterbein 34, Wilmington (Ohio) 24

Pittsburg St. 41, Missouri Southern 0

Quincy 24, SW Baptist 21

Rose-Hulman 70, Earlham 6

S. Dakota St. 57, S. Illinois 38

S. Dakota Tech 35, Fort Lewis 34, OT

Saginaw Valley St. 24, Davenport 17, OT

Shippensburg 45, Indiana (Pa.) 21

Simpson (Iowa) 56, Buena Vista 7

Sioux Falls 26, Wayne (Neb.) 7

South Dakota 17, W. Illinois 12

St. Francis (Ill.) 26, Trinity (Ill.) 7

St. John’s (Minn.) 63, Thomas More 23

St. Mary (Kan.) 34, McPherson 20

Tabor 38, Avila 21

Trine 48, Kalamazoo 18

Valparaiso 48, Jacksonville 30

Wabash 24, DePauw 17

Walsh 27, Malone 22

Wartburg 47, Dubuque 28

Youngstown St. 31, N. Iowa 10

SOUTHWEST

Abilene Christian 17, Sam Houston St. 10

Appalachian St. 38, Texas St. 7

Arizona Christian 37, Wayland Baptist 36

Ark.-Monticello 20, S. Arkansas 17

Emporia St. 35, Cent. Oklahoma 28

FIU 45, UTSA 7

Hardin-Simmons 83, McMurry 6

Harding 28, Arkansas Tech 0

Incarnate Word 40, Cent. Arkansas 27

LSU 24, Arkansas 17

Lamar 38, Houston Baptist 9

Langston 33, Okla. Panhandle St. 9

Mary Hardin-Baylor 50, E. Texas Baptist 15

Middle Tennessee 48, UTEP 32

Midwestern St. 24, West Texas A&M 23

Oklahoma 48, Oklahoma St. 47

Oklahoma Baptist 38, S. Nazarene 31

Ottawa (Ariz.) 35, Texas Wesleyan 29

Ouachita 38, Henderson St. 10

Rhodes 21, Austin 14

SE Oklahoma 20, East Central 13

Southwestern (Texas) 59, Texas Lutheran 35

Tarleton St. 58, W. New Mexico 0

Temple 59, Houston 49

Texas 41, Texas Tech 34

Texas A&M 38, Mississippi 24

Texas College 38, Lyon 37

Trinity (Texas) 21, Berry 17

FAR WEST

Air Force 42, New Mexico 24

Arizona St. 31, UCLA 28

Azusa Pacific 42, Cent. Washington 35

CSU-Pueblo 41, Western St. (Col.) 3

Cal Poly 37, Idaho St. 14

California 15, Southern Cal 14

Chapman 55, La Verne 34

Coll. of Idaho 59, Montana St.-Northern 28

Colorado Mines 49, Chadron St. 20

Dixie St. 52, Adams St. 10

E. New Mexico 19, W. Oregon 14

E. Oregon 8, Carroll (Mont.) 7

E. Washington 59, UC Davis 20

George Fox 62, Puget Sound 48

Humboldt St. 23, Simon Fraser 16

Mesa St. 45, NM Highlands 17

Montana 46, Idaho 27

Montana St. 35, N. Colorado 7

Montana Tech 31, Rocky Mountain 27

N. Arizona at Sacramento St., ppd.

Nevada 49, Colorado St. 10

Pomona-Pitzer 24, Claremont-Mudd 19

Redlands 52, Occidental 20

S. Oregon 37, Montana Western 10

San Diego 56, Davidson 52

Stanford 48, Oregon St. 17

UNLV 27, San Diego St. 24

Utah 32, Oregon 25

Utah St. 62, San Jose St. 24

Washington St. 31, Colorado 7

Weber St. 31, S. Utah 18

Whitworth 52, Willamette 0

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.