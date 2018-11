Crew-United, Sums

By The Associated Press

Columbus 1 0 1—2 D.C. United 1 0 1—2 Columbus Crew won 3-2 on penalty kicks.

First half_1, D.C. United, Brillant, 1 (Acosta), 21st minute; 2, Columbus, Higuain, 7, 30th; 3, Columbus, Higuain, 8 (Afful), 96th.

Second half_4, D.C. United, DeLeon, 1, 116th.

Extra time_None.

Shootout_Columbus 3 (Federico Higuain G, Wil Trapp G, Gyasi Zardes NG, Niko Hansen G, Patrick Mullins NG); D.C. United 2 (Wayne Rooney NG, Yamil Asad G, Zoltan Stieber G, Luciano Acosta NG, Nick DeLeon NG).

Goalies_Columbus, Zack Steffen, Jon Kempin; D.C. United, Bill Hamid, Travis Worra.

Yellow Cards_Columbus, Higuain, 45th; Sosa, 0th.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Jeremy Hanson; Brian Poeschel; Edvin Jurisevic. 4th Official_Silviu Petrescu.

A_20,600.

Lineups

Columbus_Zack Steffen; Harrison Afful (Patrick Mullins, 120th), Jonathan Mensah, Gaston Sauro, Milton Valenzuela; Artur, Federico Higuain, Wil Trapp; Justin Meram (Niko Hansen, 62nd), Pedro Santos (Hector Jimenez, 109th), Gyasi Zardes.

D.C. United_Bill Hamid; Steve Birnbaum, Frederic Brillant, Joseph Mora; Luciano Acosta, Paul Arriola (Nick DeLeon, 69th), Yamil Asad, Russell Canouse, Junior Moreno (Darren Mattocks, 102nd), Ulises Segura (Zoltan Stieber, 99th); Wayne Rooney.

