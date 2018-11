DP World Tour Championship Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Jumeirah Golf Estates Dubai, United Arab Emirates Purse: $8 million Yardage: 7,675; Par: 72 Final Danny Willett, England 67-67-68-68—270 Patrick Reed, United States 69-66-67-70—272 Matt Wallace, England 68-65-71-68—272 Dean Burmester, South Africa 71-65-68-70—274 Adrian Otaegui, Spain 66-68-71-69—274 Jon Rahm, Spain 67-70-69-68—274 Dylan Frittelli, South Africa 70-73-66-66—275 Tom Lewis, England 69-69-67-70—275 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-66-71-69—276 Sergio Garcia, Spain 71-68-67-70—276 Alex Noren, Sweden 69-71-67-69—276 Alexander Bjork, Sweden 72-65-70-70—277 Thomas Pieters, Belgium 68-70-72-67—277 Jordan Smith, England 66-68-69-74—277 Henrik Stenson, Sweden 71-66-69-71—277 Tommy Fleetwood, England 69-67-74-68—278 Xander Schauffele, United States 71-71-70-66—278 Also Rory McIlroy, Northern Ireland 69-67-71-73—280 Andy Sullivan, England 72-67-69-74—282 Francesco Molinari, Italy 68-73-70-71—282

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.