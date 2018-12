F1-Abu Dhabi Grand Prix Results

By The Associated Press

Sunday At Yas Marina Circuit Abu Dhabi, United Arab Emirates Lap length: 3.451 miles

1. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes GP, 55 laps, 1:39:40.382.

2. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 55 laps, +2.581.

3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull, 55 laps, +12.706.

4. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 55 laps, +15.379.

5. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes GP, 55 laps, +47.957.

6. Carlos Sainz, Spain, Renault, 55 laps, +1:12.548.

7. Charles Leclerc, Monaco, Sauber-Ferrari, 55 laps, +1:30.789.

8. Sergio Perez, Mexico, Force India, 55 laps, +1:31.275.

9. Romain Grosjean, France, Haas F1, 54 laps, +1 lap.

10. Kevin Magnussen, Denmark, Haas F1, 54 laps, +1 lap.

11. Fernando Alonso, Spain, McLaren, 54 laps, +1 lap.

12. Brendon Hartley, New Zealand, Scuderia Toro Rosso, 54 laps, +1 lap.

13. Lance Stroll, Canada, Williams, 54 laps, +1 lap.

14. Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren, 54 laps, +1 lap.

15. Sergey Sirotkin, Russia, Williams, 54 laps, +1 lap.

NR. Pierre Gasly, France, Scuderia Toro Rosso, 46 laps, DNF.

NR. Esteban Ocon, France, Force India, 44 laps, DNF.

NR. Marcus Ericsson, Sweden, Sauber-Ferrari, 24 laps, DNF.

NR. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 6 laps, DNF.

NR. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 0 laps, DNF.

Driver Standings

1. Lewis Hamilton, 408

2. Sebastian Vettel, 320

3. Kimi Raikkonen, 251

4. Max Verstappen, 249

5. Valtteri Bottas, 247

6. Daniel Ricciardo, 170

7. Nico Hulkenberg, 69

8. Sergio Perez, 62

9. Kevin Magnussen, 56

10. Fernando Alonso, 50

11. Esteban Ocon, 49

12. Carlos Sainz, 45

13. Charles Leclerc, 39

14. Romain Grosjean, 37

15. Pierre Gasly, 29

16. Stoffel Vandoorne, 12

17. Marcus Ericsson, 9

18. Lance Stroll, 6

19. Brendon Hartley, 4

20. Sergey Sirotkin, 1

Manufacturers Standings

1. Mercedes GP, 655

2. Ferrari, 571

3. Red Bull Racing Tag Heuer, 419

4. Renault, 122

5. Haas Ferrari, 90

6. McLaren Renault, 62

7. Force India Mercedes, 52

8. Sauber Ferrari, 48

9. Scuderia Toro Rosso Honda, 33

10. Williams Mercedes, 7

