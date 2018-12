ISPS Handa World Cup of Golf Scores

By The Associated Press

Sunday At The Metropolitan GC Melbourne, Australia Purse: $7 million Yardage: 7,308; Par: 72 Final T.Pieters / T.Detry, $1,120,000 63-71-63-68—265 A.Ancer / R.Diaz, $478,750 67-70-65-66—268 M.Leishman / C.Smith, $478,750 62-76-65-65—268 A.Hadwin / N.Taylor, $181,000 68-73-64-66—271 T.Olesen / S.Kjeldsen, $181,000 63-77-66-65—271 B.An / S.Kim, $126,250 62-72-68-70—272 A.Pavan / R.Paratore, $126,250 65-71-66-70—272 T.Hatton / I.Poulter, $92,500 62-74-67-70—273 A.Bjork / J.Lagergren, $70,000 65-74-64-71—274 A.Lahiri / G.Bhullar, $51,167 64-72-70-70—276 S.Lowry / P.Dunne, $51,167 64-76-65-71—276 A.Levy / M.Lorenzo-Vera, $51,167 66-73-68-69—276 H.Li / A.Wu, $41,000 66-76-68-67—277 K.Aphibarnrat / P.Meesawat, $37,000 67-78-67-66—278 R.Knox / M.Laird, $37,000 67-71-67-73—278 S.Manley / B.Dredge, $34,500 70-73-66-70—279 K.Stanley / M.Kuchar, $34,500 66-79-66-68—279 R.Fox / M.Brown, $32,000 65-76-69-70—280 D.Frittelli / E.van Rooyen, $32,000 66-76-66-72—280 M.Korhonen / M.Ilonen, $32,000 66-75-68-71—280 A.Otaegui / J.Campillo, $30,000 68-74-64-75—281 G.Green / B.Leong, $29,000 63-73-72-74—282 S.Kodaira / H.Tanihara, $28,000 66-79-70-72—287 J.Vegas / J.Naffah, $26,500 65-82-67-75—289 J.Luiten / D.Huizing, $26,500 69-82-68-70—289 M.Kaymer / M.Kieffer, $25,000 68-81-68-73—290 S.Vincent / B.Follett-Smith, $24,000 72-84-66-73—295 P.Karmis / A.Tranacher, $23,000 66-87-68-86—307

