LPGA Toto Japan Classic Par Scores

Sunday At Seta Golf Course Shiga, Japan Purse: $1.5 million Yardage: 6,659; Par: 72 Final Nasa Hataoka, $225,000 66-69-67—202 -14 Momoko Ueda, $104,348 69-67-68—204 -12 Carlota Ciganda, $104,328 68-68-68—204 -12 Saki Nagamine, $104,328 68-68-68—204 -12 Jin Young Ko, $56,215 68-71-66—205 -11 Ji-Hee Lee, $56,215 69-68-68—205 -11 Amy Yang, $42,349 70-67-69—206 -10 Jae-Eun Chung, $33,605 71-65-71—207 -9 In-Kyung Kim, $33,605 66-70-71—207 -9 Sakura Koiwai, $33,605 68-66-73—207 -9 Megan Khang, $25,502 71-70-67—208 -8 Jennifer Song, $25,502 71-67-70—208 -8 So Yeon Ryu, $25,502 65-73-70—208 -8 Jiyai Shin, $25,502 66-69-73—208 -8 Yu Liu, $20,087 72-69-68—209 -7 Charley Hull, $20,087 69-69-71—209 -7 Hee-Kyung Bae, $20,087 69-67-73—209 -7 Minjee Lee, $20,087 67-64-78—209 -7 Marina Alex, $16,640 71-71-68—210 -6 Ariya Jutanugarn, $16,640 70-71-69—210 -6 Mami Fukuda, $16,640 69-71-70—210 -6 Nelly Korda, $16,640 70-69-71—210 -6 Lexi Thompson, $16,640 69-69-72—210 -6 Wei-Ling Hsu, $13,529 73-72-66—211 -5 Eun-Hee Ji, $13,529 71-72-68—211 -5 In Gee Chun, $13,529 71-71-69—211 -5 Jacqui Concolino, $13,529 70-72-69—211 -5 Lizette Salas, $13,529 68-71-72—211 -5 Teresa Lu, $13,529 68-70-73—211 -5 Azahara Munoz, $11,093 74-70-68—212 -4 Minami Katsu, $11,093 72-72-68—212 -4 Rei Matsuda, $11,093 72-71-69—212 -4 Shanshan Feng, $11,093 69-71-72—212 -4 Mi-Jeong Jeon, $8,855 71-72-70—213 -3 Sun-Ju Ahn, $8,855 70-73-70—213 -3 Eri Okayama, $8,855 71-71-71—213 -3 Jenny Shin, $8,855 68-74-71—213 -3 Mamiko Higa, $8,855 73-68-72—213 -3 Sei Young Kim, $8,855 67-74-72—213 -3 Mo Martin, $8,855 69-70-74—213 -3 Caroline Masson, $6,911 70-73-71—214 -2 Anna Nordqvist, $6,911 72-70-72—214 -2 Danielle Kang, $6,911 69-73-72—214 -2 Shoko Sasaki, $6,911 70-71-73—214 -2 Brooke M. Henderson, $6,911 69-72-73—214 -2 Lydia Ko, $5,415 73-74-68—215 -1 Thidapa Suwannapura, $5,415 73-72-70—215 -1 Annie Park, $5,415 71-74-70—215 -1 Brittany Altomare, $5,415 75-69-71—215 -1 Phoebe Yao, $5,415 72-71-72—215 -1 Rumi Yoshiba, $5,415 71-72-72—215 -1 Chae-Young Yoon, $5,415 74-67-74—215 -1 Angela Stanford, $5,415 71-70-74—215 -1 Kana Nagai, $4,272 69-75-72—216 E Lindy Duncan, $4,272 73-69-74—216 E Haruka Morita-WanyaoLu, $4,272 71-71-74—216 E Ah-Reum Hwang, $4,272 72-69-75—216 E Hina Arakaki, $4,272 69-72-75—216 E Angel Yin, $4,272 68-73-75—216 E Misuzu Narita, $3,598 72-75-70—217 +1 Chie Arimura, $3,598 74-71-72—217 +1 Ai Suzuki, $3,598 73-70-74—217 +1 Hyo Joo Kim, $3,598 71-72-74—217 +1 Miki Sakai, $3,598 71-71-75—217 +1 Hiroko Azuma, $3,298 74-74-70—218 +2 Sarah Jane Smith, $3,298 72-72-74—218 +2 Serena Aoki, $3,298 70-72-76—218 +2 Ryann O’Toole, $3,045 72-76-71—219 +3 Emma Talley, $3,045 72-74-73—219 +3 Asako Fujimoto, $3,045 72-72-75—219 +3 Pernilla Lindberg, $3,045 71-69-79—219 +3 Min-Young Lee, $2,904 73-73-74—220 +4 Sandra Gal, $2,904 71-72-77—220 +4 Lala Anai, $2,848 74-73-74—221 +5 Kaori Ohe, $2,796 69-77-76—222 +6 Erika Kikuchi , $2,796 71-74-77—222 +6 Mayu Hamada, $2,743 73-75-76—224 +8 Pornanong Phatlum, $2,708 77-75-75—227 +11

