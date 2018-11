Monday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Albany (NY) 79, Oneonta 62

Boston College 88, Wyoming 76

Colgate 76, Binghamton 68

Advertisement

Delaware St. 80, St. Elizabeth 47

Long Beach St. 86, Iona 85

Oregon St. 74, Penn 58

Penn St. Behrend 63, Thiel 46

Rider 87, Coppin St. 67

Rutgers 63, E. Michigan 36

UMass 92, Ark.-Pine Bluff 60

Utah Valley 72, Hartford 65

West Chester 107, Chestnut Hill 70

SOUTH

Berea 104, Johnson (Tenn.) 95

Centre 71, Transylvania 63

Charleston Southern 98, Trinity Baptist 49

Charlotte 42, Longwood 39

Chowan 83, Regent 55

Clemson 72, Akron 69

Dillard 88, LSU-Alexandria 87

E. Kentucky 100, Kennesaw St. 81

ETSU 86, Chicago St. 61

Florida St. 93, Canisius 61

Georgia St. 75, St. Bonaventure 65

Louisiana-Lafayette 91, Colorado St. 73

Marshall 95, NC A&T 71

North Carolina 101, St. Francis (Pa.) 76

Robert Morris 81, Stetson 72

South Alabama 79, SE Missouri 58

Tusculum 77, Lee 56

UNC Greensboro 74, Prairie View 66

VCU 57, Temple 51

Vanderbilt 79, Liberty 70

MIDWEST

Arizona 71, Iowa St. 66

Auburn 88, Xavier 79, OT

Bowling Green 81, Hampton 79

Cincinnati 78, W. Michigan 52

Creighton 94, Boise St. 82

Davenport 105, Great Lakes Christian 77

Detroit 91, Loyola (Md.) 63

Georgia 80, Illinois St. 68

Kansas St. 82, Missouri 67

Loyola of Chicago 82, Richmond 66

Martin Luther 70, Lakeland 60

N. Iowa 54, Old Dominion 53

Nebraska 85, Missouri St. 62

Oakland 91, Defiance 47

S. Illinois 83, Howard 69

SW Minnesota St. 101, Bethany Lutheran 81

Sioux Falls 73, Cent. Missouri 70

South Dakota 58, UMBC 52

Toledo 90, Florida Gulf Coast 62

Tulane 84, S. Dakota St. 80

SOUTHWEST

Houston 82, Northwestern St. 55

Lamar 105, Arlington Baptist 40

Oral Roberts 109, Ecclesia 72

Sam Houston St. 75, Jackson St. 60

Texas Tech 78, Southern Cal 63

Tulsa 88, UALR 78

UTEP 66, E. New Mexico 59

FAR WEST

Arizona St. 72, Mississippi St. 67

Duke 90, San Diego St. 64

Gonzaga 84, Illinois 78

High Point 69, Air Force 62

Idaho St. 115, Bethesda 60

Nevada 90, Cal Baptist 55

Portland 77, Lewis & Clark 57

St. John’s 82, California 79

UC Irvine 65, UTSA 56

UCLA 80, Presbyterian 65

Utah St. 80, Saint Mary’s (Cal) 63

Washington St. 84, Cal Poly 70

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.