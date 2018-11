Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Nov. 11 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz, Jr. 1425 305 250 220 $25,312,850 Jose Ortiz 1365 247 219 205 $25,212,273 Javier Castellano 963 198 187 128 $23,463,612 Joel Rosario 828 141 143 123 $21,091,511 Florent Geroux 856 159 128 113 $20,056,835 John Velazquez 737 147 107 85 $17,107,334 Luis Saez 1261 208 193 204 $15,549,943 Manuel Franco 1242 217 189 191 $15,043,173 Ricardo Santana, Jr. 951 168 138 128 $12,852,972 Mike Smith 211 48 33 25 $11,427,018 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Chad Brown 771 209 161 103 $25,450,565 Steven Asmussen 1650 336 301 248 $24,133,689 Bob Baffert 314 99 50 38 $18,751,643 Todd Pletcher 871 194 138 121 $17,200,558 Brad Cox 810 217 130 101 $13,730,194 Mark Casse 1126 197 158 151 $13,703,759 Saeed bin Suroor 10 2 1 1 $10,820,000 Michael Maker 1003 170 138 129 $8,687,640 John Sadler 380 55 61 57 $8,579,160 Peter Miller 525 114 96 73 $7,879,235 Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Thunder Snow (IRE) 3 1 1 1 $6,690,000 Accelerate 7 6 1 0 $5,005,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 West Coast 4 0 3 0 $3,720,000 Hawkbill 2 1 0 0 $3,602,300 Monomoy Girl 7 6 1 0 $2,818,200 Gunnevera 5 1 2 1 $2,484,600 Enable (GB) 1 1 0 0 $2,200,000 Sistercharlie (IRE) 5 4 1 0 $2,054,200

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2440 489 389 339 $12,124,406 Yannick Gingras 1445 284 223 176 $10,667,735 David Miller 1583 253 251 243 $9,011,217 Aaron Merriman 4017 939 700 593 $9,001,912 Jason Bartlett 2272 475 365 327 $8,823,041 Jordan Stratton 2056 353 326 271 $7,651,440 Scott Zeron 1308 193 169 161 $7,348,088 Matt Kakaley 1721 243 270 233 $7,053,995 George Napolitano Jr. 2642 609 446 312 $6,620,496 George Brennan 1990 349 288 245 $6,477,413 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 4102 874 638 561 $19,040,278 Jimmy Takter 627 141 124 78 $8,194,827 Rene Allard 1563 325 241 196 $5,689,746 Julie Miller 617 144 116 74 $4,454,157 Tony Alagna 567 123 77 80 $4,213,369 Scott DiDomenico 1460 249 203 179 $3,942,115 Erv Miller 961 154 164 133 $3,563,682 Ake Svanstedt 522 82 66 73 $3,491,635 Brian Brown 492 109 88 63 $3,277,277 Richard Moreau 1472 273 226 187 $3,197,217 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings McWicked 7HP 17 10 3 2 $1,393,864 Dorsoduro Hanover 3GP 19 10 5 1 $1,229,112 Crystal Fashion 3GT 17 9 4 2 $1,086,317 Atlanta 3MT 14 8 5 1 $1,017,278 Met’s Hall 3HT 14 5 4 4 $1,011,359 Six Pack 3HT 13 10 1 1 $970,573 Shartin N 5MP 23 18 1 0 $968,361 Courtly Choice 3HP 16 10 1 0 $910,603 Lather Up 3HP 17 11 1 2 $893,512 Kissin In The Sand 3FP 15 10 5 0 $845,495

TENNIS ATP Through Nov. 10 Money

1. Novak Djokovic, $11,210,184

2. Rafael Nadal, $8,663,347

3. Roger Federer, $6,990,233

4. Juan Martin del Potro, $5,958,251

5. Alexander Zverev, $5,357,298

6. Kevin Anderson, $4,347,352

7. Marin Cilic, $4,321,148

8. Dominic Thiem, $4,218,646

9. John Isner, $3,817,641

10. Kei Nishikori, $3,383,255

Ranking

1. Novak Djokovic, 8045

2. Rafael Nadal, 7480

3. Roger Federer, 6020

4. Juan Martin del Potro, 5300

5. Alexander Zverev, 5085

6. Kevin Anderson, 4310

7. Marin Cilic, 4050

8. Dominic Thiem, 3895

9. Kei Nishikori, 3390

10. John Isner, 3155

WTA Final Money

1. Simona Halep, $7,409,564

2. Caroline Wozniacki, $6,657,719

3. Naomi Osaka, $6,394,289

4. Elina Svitolina, $5,737,247

5. Angelique Kerber, $5,686,362

6. Sloane Stephens, $5,068,099

7. Serena Williams, $3,770,170

8. Karolina Pliskova, $3,539,050

9. Petra Kvitova, $3,301,389

10. Kiki Bertens, $3,163,688

Ranking

1. Simona Halep, 6921

2. Angelique Kerber, 5875

3. Caroline Wozniacki, 5586

4. Elina Svitolina, 5350

5. Naomi Osaka, 5115

6. Sloane Stephens, 5023

7. Petra Kvitova, 4630

8. Karolina Pliskova, 4465

9. Kiki Bertens, 4335

10. Daria Kasatkina, 3415

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Through Nov. 11

1. Joey Logano, 5000

2. Kyle Busch, 5000

3. Martin Truex Jr., 5000

4. Kevin Harvick, 5000

NASCAR Xfinity Through Nov. 10

1. Cole Custer, 4000

2. Christopher Bell, 4000

3. Tyler Reddick, 4000

4. Daniel Hemric, 4000

NASCAR Camping World Truck Through Nov. 9

1. Brett Moffitt, 4000

2. Justin Haley, 4000

3. Johnny Sauter, 4000

4. Noah Gragson, 4000

F1 Through Nov. 11

1. x-Lewis Hamilton, 383

2. Sebastian Vettel, 302

3. Kimi Raikkonen, 251

4. Valtteri Bottas, 237

5. Max Verstappen, 234

6. Daniel Ricciardo, 158

7. Nico Hulkenberg, 69

8. Sergio Perez, 58

9. Kevin Magnussen, 55

10. Fernando Alonso, 50

x-won title

IndyCar Final

1. Scott Dixon, 678

2. Alexander Rossi, 621

3. Will Power, 582

4. Ryan Hunter-Reay, 566

5. Josef Newgarden, 560

6. Simon Pagenaud, 492

7. Sebastien Bourdais, 425

8. Graham Rahal, 392

9. Marco Andretti, 392

10. James Hinchcliffe, 391

