Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Nov. 25 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz, Jr. 1478 314 258 231 $26,143,923 Jose Ortiz 1402 252 226 211 $25,663,559 Javier Castellano 991 204 194 130 $23,973,662 Joel Rosario 865 148 152 127 $21,757,826 Florent Geroux 902 169 137 120 $21,005,321 John Velazquez 763 150 112 88 $17,478,880 Luis Saez 1312 216 202 214 $16,012,453 Manuel Franco 1296 228 198 201 $15,759,924 Ricardo Santana, Jr. 1009 179 148 135 $13,559,211 Tyler Gaffalione 1212 236 181 166 $11,953,173 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Chad Brown 796 216 168 106 $26,089,115 Steven Asmussen 1767 366 318 264 $25,242,055 Bob Baffert 322 104 52 38 $18,998,588 Todd Pletcher 900 201 143 123 $17,716,359 Brad Cox 851 226 139 107 $14,531,311 Mark Casse 1165 205 168 160 $14,227,714 Saeed bin Suroor 10 2 1 1 $10,820,000 Michael Maker 1050 174 146 133 $9,023,588 John Sadler 392 55 62 61 $8,629,100 Peter Miller 554 124 99 77 $8,292,004 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Thunder Snow (IRE) 3 1 1 1 $6,690,000 Accelerate 7 6 1 0 $5,005,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 West Coast 4 0 3 0 $3,720,000 Hawkbill 2 1 0 0 $3,602,300 Monomoy Girl 7 6 1 0 $2,818,200 Gunnevera 5 1 2 1 $2,484,600 Enable (GB) 1 1 0 0 $2,200,000 Sistercharlie (IRE) 5 4 1 0 $2,054,200

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2576 527 417 359 $12,758,481 Yannick Gingras 1501 292 228 186 $11,273,544 David Miller 1678 264 270 258 $9,679,751 Aaron Merriman 4236 1008 739 611 $9,463,677 Jason Bartlett 2361 491 381 339 $9,126,905 Jordan Stratton 2135 366 337 284 $7,902,479 Scott Zeron 1368 204 174 166 $7,792,715 Matt Kakaley 1795 252 286 242 $7,370,271 George Napolitano Jr. 2734 629 462 319 $6,808,731 George Brennan 2075 366 299 255 $6,800,414 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 4280 917 673 581 $20,250,484 Jimmy Takter 650 144 126 84 $8,565,975 Rene Allard 1621 344 252 202 $5,979,772 Julie Miller 629 148 117 74 $4,536,480 Tony Alagna 578 125 80 80 $4,265,755 Scott DiDomenico 1520 255 215 189 $4,090,440 Ake Svanstedt 532 83 67 76 $3,720,598 Erv Miller 976 162 166 134 $3,642,264 Richard Moreau 1540 289 232 190 $3,356,785 Brian Brown 492 109 89 62 $3,279,227 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings McWicked 7HP 19 12 3 2 $1,575,364 Dorsoduro Hanover 3GP 21 10 6 1 $1,253,362 Six Pack 3HT 15 11 2 1 $1,159,648 Crystal Fashion 3GT 17 9 4 2 $1,086,317 Shartin N 5MP 24 19 1 0 $1,053,236 Met’s Hall 3HT 15 5 4 4 $1,028,171 Atlanta 3MT 14 8 5 1 $1,017,278 Courtly Choice 3HP 16 10 1 0 $910,603 Lather Up 3HP 18 11 1 2 $893,512 Kissin In The Sand 3FP 15 10 5 0 $845,495

TENNIS Final ATP Money

1. Novak Djokovic, $12,642,184

2. Rafael Nadal, $8,663,347

3. Alexander Zverev, $7,866,298

4. Roger Federer, $7,599,233

Advertisement

5. Juan Martin del Potro, $5,958,251

6. Kevin Anderson, $4,956,352

7. Marin Cilic, $4,727,148

8. Dominic Thiem, $4,624,646

9. John Isner, $4,020,641

10. Kei Nishikori, $3,789,255

Ranking

1. Novak Djokovic, 9045

2. Rafael Nadal, 7480

3. Roger Federer, 6420

4. Alexander Zverev, 6385

5. Juan Martin del Potro, 5300

6. Kevin Anderson, 4710

7. Marin Cilic, 4250

8. Dominic Thiem, 4095

9. Kei Nishikori, 3590

10. John Isner, 3155

WTA Money

1. Simona Halep, $7,409,564

2. Caroline Wozniacki, $6,657,719

3. Naomi Osaka, $6,394,289

4. Elina Svitolina, $5,737,247

5. Angelique Kerber, $5,686,362

6. Sloane Stephens, $5,068,099

7. Serena Williams, $3,770,170

8. Karolina Pliskova, $3,539,050

9. Petra Kvitova, $3,301,389

10. Kiki Bertens, $3,163,688

Ranking

1. Simona Halep, 6921

2. Angelique Kerber, 5875

3. Caroline Wozniacki, 5586

4. Elina Svitolina, 5350

5. Naomi Osaka, 5115

6. Sloane Stephens, 5023

7. Petra Kvitova, 4630

8. Karolina Pliskova, 4465

9. Kiki Bertens, 4335

10. Daria Kasatkina, 3415

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Final

1. Joey Logano, 5040

2. Martin Truex Jr., 5035

3. Kevin Harvick, 5034

4. Kyle Busch, 5033

5. Aric Almirola, 2354

6. Chase Elliott, 2350

7. Kurt Busch, 2350

8. Brad Keselowski, 2343

9. Kyle Larson, 2299

10. Ryan Blaney, 2298

NASCAR Xfinity Final

1. Tyler Reddick, 4040

2. Cole Custer, 4035

3. Daniel Hemric, 4033

4. Christopher Bell, 4026

5. Elliott Sadler, 2255

6. Matt Tifft, 2254

7. Justin Allgaier, 2251

8. Austin Cindric, 2231

9. Brandon Jones, 2186

10. Ross Chastain, 2184

NASCAR Camping World Truck Final

1. Brett Moffitt, 4040

2. Noah Gragson, 4034

3. Justin Haley, 4029

4. Johnny Sauter, 4025

5. Grant Enfinger, 2284

6. Matt Crafton, 2280

7. Stewart Friesen, 2265

8. Ben Rhodes, 2254

9. Myatt Snider, 611

10. Todd Gilliland, 590

F1 Final

1. Lewis Hamilton, 408

2. Sebastian Vettel, 320

3. Kimi Raikkonen, 251

4. Max Verstappen, 249

5. Valtteri Bottas, 247

6. Daniel Ricciardo, 170

7. Nico Hulkenberg, 69

8. Sergio Perez, 62

9. Kevin Magnussen, 56

10. Fernando Alonso, 50

IndyCar Final

1. Scott Dixon, 678

2. Alexander Rossi, 621

3. Will Power, 582

4. Ryan Hunter-Reay, 566

5. Josef Newgarden, 560

6. Simon Pagenaud, 492

7. Sebastien Bourdais, 425

8. Graham Rahal, 392

9. Marco Andretti, 392

10. James Hinchcliffe, 391

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.