NASCAR Truck – JAG Metals 350 Results

Friday At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas

(Starting order in parentheses)

1. (6) Justin Haley, Chevrolet, 147.

2. (16) Ben Rhodes, Ford, 147.

3. (4) Brett Moffitt, Toyota, 147.

4. (12) Todd Gilliland, Toyota, 147.

5. (15) Austin Hill, Chevrolet, 147.

6. (8) Harrison Burton, Toyota, 147.

7. (10) Jesse Little, Ford, 147.

8. (3) Stewart Friesen, Chevrolet, 147.

9. (14) Matt Crafton, Ford, 147.

10. (2) Noah Gragson, Toyota, 147.

11. (1) Johnny Sauter, Chevrolet, 147.

12. (13) Grant Enfinger, Ford, 146.

13. (17) Myatt Snider, Ford, 146.

14. (9) Tyler Dippel, Chevrolet, 146.

15. (22) Brennan Poole, Toyota, 146.

16. (21) Austin Wayne Self, Chevrolet, 145.

17. (26) Codie Rohrbaugh, Ford, 145.

18. (18) Joe Nemechek, Chevrolet, 145.

19. (28) Justin Fontaine, Chevrolet, 145.

20. (27) Reed Sorenson, Chevrolet, 143.

21. (29) Tanner Thorson, Chevrolet, 143.

22. (31) Mike Harmon, Chevrolet, 138.

23. (25) Bayley Currey, Chevrolet, Suspension, 134.

24. (30) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 134.

25. (7) Sheldon Creed, Chevrolet, 133.

26. (19) Ross Chastain, Chevrolet, Electrical, 112.

27. (24) Tyler Young, Chevrolet, Accident, 40.

28. (23) Cory Roper, Ford, Accident, 40.

29. (32) Jordan Anderson, Chevrolet, Overheating, 30.

30. (5) David Gilliland, Toyota, Accident, 14.

31. (11) Timmy Hill, Chevrolet, Rear Gear, 5.

32. (20) Bo LeMastus, Toyota, Accident, 2.

___

Average Speed of Race Winner: 0 mph.

Time of Race: Margin of Victory: 0 Seconds.

Caution Flags: 7 for 36 laps.

Lead Changes: 12 among 8 drivers.

Lap Leaders: J. Sauter 1;S. Friesen 2-6;N. Gragson 7-8;J. Haley 9-26;S. Creed 27-28;J. Haley 29-35;M. Snider 36-70;T. Gilliland 71-107;S. Friesen 108-114;J. Haley 115-121;B. Rhodes 122-123;T. Gilliland 124-146;J. Haley 147.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Todd Gilliland 2 times for 60 laps; Myatt Snider 1 time for 35 laps; Justin Haley 4 times for 33 laps; Stewart Friesen 2 times for 12 laps; Ben Rhodes 1 time for 2 laps; Noah Gragson 1 time for 2 laps; Sheldon Creed 1 time for 2 laps; Johnny Sauter 1 time for 1 lap.

