NASCAR Truck – Lucas Oil 150 Lineup

Friday’s qualifying; race tonight At ISM Raceway Avondale, Ariz.

(Car number in parentheses)

1. (18) Noah Gragson, Toyota, 136.075 mph.

2. (24) Justin Haley, Chevrolet, 135.221.

3. (51) Harrison Burton, Toyota, 134.887.

4. (52) Stewart Friesen, Chevrolet, 134.862.

5. (16) Brett Moffitt, Toyota, 134.821.

6. (41) Ben Rhodes, Ford, 134.731.

7. (8) John Hunter Nemechek, Chevrolet, 134.685.

8. (19) Derek Kraus, Toyota, 134.524.

9. (88) Matt Crafton, Ford, 134.399.

10. (4) Todd Gilliland, Toyota, 134.253.

11. (46) Christian Eckes, Toyota, 134.103.

12. (98) Grant Enfinger, Ford, 133.993.

13. (25) Tyler Dippel, Chevrolet, 133.874.

14. (21) Johnny Sauter, Chevrolet, 133.844.

15. (17) Tyler Ankrum, Toyota, 133.794.

16. (2) Sheldon Creed, Chevrolet, 133.705.

17. (13) Myatt Snider, Ford, 133.249.

18. (54) Riley Herbst, Toyota, 132.738.

19. (99) Chase Purdy, Chevrolet, 132.665.

20. (02) Austin Hill, Chevrolet, 132.261.

21. (20) Tanner Thorson, Chevrolet, 131.897.

22. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet, 130.719.

23. (87) Joe Nemechek, Chevrolet, 130.714.

24. (15) Stefan Parsons, Chevrolet, 0.000.

25. (3) Jordan Anderson, Chevrolet, 130.648.

26. (38) Landon Huffman, Chevrolet, 130.270.

27. (45) Justin Fontaine, Chevrolet, 130.185.

28. (33) Jason White, Chevrolet, Owner Points.

29. (83) Dawson Cram, Chevrolet, Owner Points.

30. (49) D J Kennington, Chevrolet, Owner Points.

31. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, Owner Points.

32. (63) Jesse Iwuji, Chevrolet, Owner Points.

