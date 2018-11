NASCAR-Xfinity Whelen Trusted To Perform 200 Lineup

By The Associated Press

Saturday’s qualifying; race Saturday At ISM Raceway Avondale, Ariz.

(Car number in parentheses)

1. (42) John Hunter Nemechek, Chevrolet, 133.482 mph.

2. (00) Cole Custer, Ford, 133.398 mph.

3. (22) Austin Cindric, Ford, 133.048 mph.

4. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 132.935 mph.

5. (18) Ryan Preece, Toyota, 132.738 mph.

6. (1) Elliott Sadler, Chevrolet, 132.480 mph.

7. (19) Brandon Jones, Toyota, 132.275 mph.

8. (21) Daniel Hemric, Chevrolet, 132.217 mph.

9. (3) Shane Lee, Chevrolet, 132.207 mph.

10. (2) Matt Tifft, Chevrolet, 132.091 mph.

11. (23) Spencer Gallagher, Chevrolet, 131.776 mph.

12. (16) Ryan Reed, Ford, 131.009 mph.

13. (5) Michael Annett, Chevrolet, 131.392 mph.

14. (9) Tyler Reddick, Chevrolet, 131.320 mph.

15. (11) Ryan Truex, Chevrolet, 131.014 mph.

16. (39) Ryan Sieg, Chevrolet, 130.971 mph.

17. (36) Alex Labbe, Chevrolet, 129.917 mph.

18. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, 129.875 mph.

19. (38) JJ Yeley, Chevrolet, 128.903 mph.

20. (8) Tommy Joe Martins, Chevrolet, 128.636 mph.

21. (35) Joey Gase, Chevrolet, 128.544 mph.

22. (40) Chad Finchum, Toyota, 127.882 mph.

23. (4) Ross Chastain, Chevrolet, 0.000 mph.

24. (52) David Starr, Chevrolet, 0.000 mph.

25. (93) Jeff Green, Chevrolet, 127.537 mph.

26. (90) Donald Theetge, Chevrolet, 127.235 mph.

27. (0) Garrett Smithley, Chevrolet, 127.173 mph.

28. (01) BJ McLeod, Chevrolet, 126.971 mph.

29. (15) Quin Houff, Chevrolet, 126.694 mph.

30. (99) Stephen Leicht, Chevrolet, 126.024 mph.

31. (13) Tyler Hill, Toyota, 125.769 mph.

32. (76) Spencer Boyd, Chevrolet, 125.659 mph.

33. (66) Akinori Ogata, Toyota, 125.274 mph.

34. (55) Bayley Currey, Toyota, Owner Points.

35. (89) Morgan Shepherd, Chevrolet, Owner Points.

36. (74) Mike Harmon, Chevrolet, Owner Points.

37. (78) Vinnie Miller, Chevrolet, Owner Points.

38. (20) Christopher Bell, Toyota, Owner Points.

39. (60) Ty Majeski, Ford, Owner Points.

40. (45) Josh Bilicki, Toyota, Owner Points.

